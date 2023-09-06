نائب وزير الخارجية يشارك في قمة آسيان الـ 43 بجاكرتا

نائب وزير الخارجية يشارك في قمة آسيان الـ 43 بجاكرتا
التاريخ
9/6/2023 4:36:14 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) تلبية للدعوة الموجهة إلى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله من وزيرة خارجية جمهورية إندونيسيا الصديقة ريتنو مارسودي أناب الشيخ سالم العبدالله نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد لحضور أعمال الجلسة الافتتاحية للقمة الثالثة والأربعين لدول جنوب شرق آسيا (الآسيان) والتي عقدت صباح امس في العاصمة الاندونيسية جاكرتا.
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