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نائب وزير الخارجية يشارك في قمة آسيان الـ 43 بجاكرتا

9/6/2023 4:36:14 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) تلبية للدعوة الموجهة إلى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله من وزيرة خارجية جمهورية إندونيسيا الصديقة ريتنو مارسودي أناب الشيخ سالم العبدالله نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد لحضور أعمال الجلسة الافتتاحية للقمة الثالثة والأربعين لدول جنوب شرق آسيا (الآسيان) والتي عقدت صباح امس في العاصمة الاندونيسية جاكرتا.

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