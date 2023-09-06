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تدوير محدود في خدمة عملاء الكهرباء

9/6/2023 4:36:14 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) دارين العلي
شهد قطاع خدمة العملاء في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تدويرا محدودا أمس بين رؤساء الأقسام والمراقبين في عدد من إداراته. وقالت مصادر مطلعة في الوزارة لـ «الأنباء»، إن عمليات التدوير هذه تهدف إلى إيجاد سبل أفضل لخدمة العملاء، خصوصا أن القطاع في تماس مباشر مع الجمهور ويحتاج للتجديد في الأفكار والأساليب بهدف تقديم أفضل الخدمات. وأوضحت المصادر أن هذا التدوير مقدمة لعدد من حركات التدوير في مختلف قطاعات الوزارة، مؤكدة أن الإستراتيجية الحالية في الوزارة تسعى نحو تجديد الدماء والاستفادة من العنصر الشاب وطاقاتهم بهدف فتح المجال أمامهم والاستفادة مما قد يقدمونه في خدمة الوطن والمواطن. وأكدت المصادر أن الوزارة حاليا تعمل على سد الشواغر وخاصة في المناصب القيادية وكذلك في الوظائف الإشرافيـــة، إذ إن الاستقرار من شأنه أن ينعكس إيجابـــا على سير العمــــل.

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