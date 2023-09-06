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حفر 4 آبار ارتوازية بمركز محافظة شبوة في اليمن

9/6/2023 4:36:14 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) وضعت الجمعية الكويتية للإغاثة والسلطة المحلية في محافظة «شبوة» شرقي اليمن حجر الأساس لحفر وتشغيل 4 آبار ارتوازية للمياه في حقل «الشبكة» يستفيد منها نحو 200 ألف مواطن بمدينة «عتق» ضمن حملة «الكويت بجانبكم».
وأشاد القائم بأعمال محافظ «شبوة» أحمد صالح الدغاري في تصريح صحافي بالأعمال الإنسانية التي تنفذها الجمعية الكويتية للإغاثة واختيارها مشاريع ذات طابع تنموي مستدام يستفيد منها عدد كبير من المواطنين.
وأوضح الدغاري أن المشروع الذي يشمل حفر أربع آبار بعمق إجمالي يصل الى ألفي متر سيسهم في توفير المياه لمدينة «عتق» وضواحيها ويستفيد منه أكثر من 200 ألف نسمة.
وأعرب عن شكره للجمعية ولدولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا على هذا الدعم الذي يأتي امتدادا للدعم الإنساني والتنموي المستمر لدولة الكويت للشعب اليمني على مدى عقود، مشيرا إلى بصماتها الكبيرة في تنمية اليمن منذ السبعينيات من القرن الماضي وخلال الفترة القصيرة الماضية.
من جانبه، قال مدير مكتب «الكويتية للإغاثة» في اليمن محمود المسباح إن المشروع جاء استشعارا من الجمعية للاحتياج الكبير للمياه في مدينة «عتق» مركز محافظة «شبوة» وسعيا لتخفيف الأزمة التي يعانيها السكان في هذا القطاع الحيوي.
وأوضح المسباح أن الكويت تعمل من خلال الجمعية الكويتية للإغاثة في اليمن بالعديد من القطاعات الإغاثية والإنسانية، مبينا أن الجمعية تولي مشاريع المياه اهتماما خاصا نتيجة الاحتياج الكبير من قبل المواطنين، وكذلك لأن ذلك يوفر عنهم أعباء وتكاليف الحصول على المياه.

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