أسعار الذهب الأسود تصعد وسط توترات قلة الامدادات

(MENAFN
) صعدت أسعار الذهب الأسود اليوم الأربعاء بتاريخ 6 أيلول, وسط توتر في الأسواق من قلة في الإمدادات عقب أن أطالت السعودية وروسيا تقليلاتهما الطوعية في الإمدادات الى آخر السنة.
كما صعدت العقود الآجلة لخام برنت بقيمة 17 سنتا بما يعادل 0.2 بالمئة إلى 90.21 دولار للبرميل, وببدء الساعة 0008 بتوقيت جرينتش،. وحقق الخام يوم الثلاثاء الموافق 5 أيلول, أول تعدي لمستوى 90 دولار منذ شهر تشرين الأول في سادس يوم على التتابع من الأرباح.
كذلك صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بقيمة 23 سنتا أو بمعدل 0.3 بالمئة إلى 86.92 دولار للبرميل، وذلك عقب أن احتكت بأكبر مستوى في 10 شهور في الجلسة الماضية.
في حين قامت وكالة الأنباء السعودية بالنقل يوم الثلاثاء الموافق 5 أيلول, عن مسؤول بوزارة الطاقة أن السعودية ستطيل تقليل إنتاجها الطوعي بمليون برميل كل يوم لثلاث شهور أخرى الى آخر شهر كانون الأول من هذه السنة.
وأفاد ألكسندر نوفاك, نائب رئيس الوزراء الروسي, في تقرير يوم الثلاثاء بأن روسيا أطالت قرارها الطوعي بتخفيض صادراتها للذهب الأسود 300 ألف برميل كل يوم الى آخر سنة 2023.
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