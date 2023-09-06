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تجنبوا الشمس وقت الظهر.. 6 نصائح من الأرصاد لمواجهة الموجة الحارة

9/6/2023 4:29:32 AM
(MENAFN- Youm7) وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عدداً من النصائح الهامة للمواطنين، تزامنا مع الموجة شديدة الحرارة التى تتعرض لها البلاد بداية من اليوم الأربعاء ولمدة 72 ساعة قادمة.




وجاءت نصائح هيئة الأرصاد للمواطنين لمواجهة الموجة شديدة الحرارة، كما يلى:




1 - عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة فى وقت الظهيرة



2 - تجنب التعرض للشمس لفترات طويلة



3 - ارتداء غطاء الرأس أثناء الخروج



4- الإكثار من شرب المرطبات الباردة وخاصة المياه لمواجهة ارتفاعات درجات الحرارة وتعويض الفاقد من السوائل



5- التواجد فى أماكن جيدة التهوية بسبب الرطوبة المرتفعة



6- عدم ترك أى مواد قابلة للاشتعال داخل السيارات فى حرارة الشمس





ويشهد اليوم الأربعاء، ارتفاعا بدرجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة
رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و جنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية،
معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .



كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم ارتفاع فى نسب الرطوبة على مدار اليوم يزيد من الإحساس بحرارة الطقس ، ونشاط رياح ببعض المناطق ، وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.



يذكر أن الانقلاب الصيفي هذا العام 2023م ححدث عند الساعة (5:59) مساءً بتوقيت القاهرة الصيفي الأربعاء 21 يونية، ويبلغ طول فصل الصيف هذا العام 93 يوماً و 13 ساعة 52 دقيقة.













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