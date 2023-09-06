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الحصيلة النهائية لعقار حدائق القبة.. مصرع 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين

9/6/2023 4:29:32 AM
(MENAFN- Youm7) انتهى رجال الحماية المدنية من عمليات البحث أسفل ركام العقار المنهار بمنطقة حدائق القبة ، لتكون الحصيلة النهائية مصرع 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.



تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد بوقوع انهيار منزل مكون من 4 طوابق في شارع ترعة الجبل بدائرة قسم شرطة حدائق القبة.



وعلى الفور انتقلت قوات الانقاذ البرى التابعة للحماية المدنية وقيادات محافظة القاهرة والدفع بالمعدات الثقيلة الى موقع انهيار العقار فيما قامت قوات الشرطة بفرض كردون أمنى فى موقع الحادث حرصا على سلامة المواطنين .



وكشفت المعاينة انهيار عقار مكون من 4 طوابق ولقى 4 اشخاص مصرعهما واصيب 3 آخرين جراء الحادث، وجرى تحرير المحضر اللازم تجاه الواقعة واخطار النيابة العامة.







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