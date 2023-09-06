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المغرب: القبض على 3 أشخاص متلبسين بالتحضير لعملية هجرة غير مشروعة

9/6/2023 4:29:31 AM
(MENAFN- Youm7) ألقت سلطات الأمن المغربي المختصة بمدينة طانطان القبض على ثلاثة أشخاص لتورطهم في تنظيم عملية للهجرة غير المشروعة والإتجار بالبشر.

وقد جرى القبض على المتورطين، وهم في حالة تلبس بالتحضير لتنظيم عملية للهجرة غير المشروعة، وأسفرت عملية التفتيش عن العثور بحوزتهم على سلاح أبيض وسيارة رباعية الدفع يشتبه في استعمالهما.

وبالتحري عن المتورطين في العملية تبين أن اثنين منهم مطلوبان على ذمة قضايا أخرى مماثلة تتعلق بتنظيم الهجرة غير المشروعة وترويج المخدرات، وقد تم التحفظ عليهم إلى حين انتهاء التحقيقات التي تجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.



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