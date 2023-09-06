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الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 3 مواطنين من الخليل

9/6/2023 4:29:31 AM
(MENAFN- Youm7) اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، ثلاثة مواطنين، من محافظة الخليل، جنوب الضفة، وسلمت آخر بلاغا بمراجعة مخابراتها.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، أفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اعتقلت من بلدة صوريف شمال غرب الخليل المواطنين، عبد العزيز عامر حدوش، ومصطفى خالد الحيح، وعادل جهاد الطروة من بلدة سعير.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال داهمت بلدات بيت أمر ودورا ويطا وترقوميا وبيت كاحل وفتشت عدة منازل فيها، عُرف من أصحابها: أحمد جلال التميمي، وجهاد عبد الله حنتش.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال منازل المواطنين في مخيم العروب شمال الخليل، واحتجزت كلا من: نادر الشريف، ومحمود ماضي، وعمرو البدوي، وثائر عويضات، وآدم محفوظ، وبهاء كمال جوابرة، وأحمد رأفت البدوي، لعدة ساعات في معسكر عصيون شمال الخليل قبل أن تطلق سراحهم،
كما سلّمت الشاب خضر ماضي من مخيم العروب بلاغا بمراجعة مخابراتها.



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