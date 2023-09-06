عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"، أن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدَّوا طقوسا تلمودية، ونشرت قوات الاحتلال عناصرها في باحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المستوطنين والتضييق على حركة تنقل الفلسطينيين في ساحات الحرم.

وأضافت أن "منظمات الهيكل" المزعوم تواصل حشد أكبر عدد ممكن من المستوطنين لتنفيذ اقتحامات واسعة وجماعية للمسجد الأقصى خلال موسم الأعياد اليهودية المقبلة، الذي يعد الأطول هذا العام.

وفي سياق آخر، قامت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء بهدم مباني ومنشآت في حي البقعان ببلدة عناتا شرق مدينة القدس المحتلة، وقالت مصادر محلية في البلدة، إن جرافات برفقة قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وشرعت في هدم منزل ومنشآت تجارية ومتجر لقطع المركبات.





