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بدء أعمال اللجنة الوزارية لدعم فلسطين فى الجامعة العربية

9/6/2023 4:29:31 AM
(MENAFN- Youm7) عقدت اللجنة الوزارية العربية مفتوحة العضوية لدعم دولة فلسطين على الساحة الدولية، اجتماعا اليوم الأربعاء بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، برئاسة المملكة العربية السعودية التي مثلها نائب وزير الخارجية وليد بن عبدالكريم الخريجي، وذلك على هامش أعمال الدورة الوزارية (160) لمجلس جامعة الدول العربية.



وتضم اللجنة في عضويتها (مصر والأردن والجزائر وفلسطين وقطر ولبنان والمغرب وموريتانيا) والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط.



ناقش الاجتماع، خطة عمل حول متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية لدعم دولة فلسطين على الساحة الدولية.













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