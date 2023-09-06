بدء أعمال اللجنة الوزارية لدعم فلسطين فى الجامعة العربية

بدء أعمال اللجنة الوزارية لدعم فلسطين فى الجامعة العربية
التاريخ
9/6/2023 4:29:31 AM
(MENAFN- Youm7) عقدت اللجنة الوزارية العربية مفتوحة العضوية لدعم دولة فلسطين على الساحة الدولية، اجتماعا اليوم الأربعاء بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، برئاسة المملكة العربية السعودية التي مثلها نائب وزير الخارجية وليد بن عبدالكريم الخريجي، وذلك على هامش أعمال الدورة الوزارية (160) لمجلس جامعة الدول العربية.
وتضم اللجنة في عضويتها (مصر والأردن والجزائر وفلسطين وقطر ولبنان والمغرب وموريتانيا) والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط.
ناقش الاجتماع، خطة عمل حول متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية لدعم دولة فلسطين على الساحة الدولية.
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