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الزراعة تنظم يوم حصاد موسع لمحصول الأرز بالدقهلية ضمن حملة ترشيد المياه

9/6/2023 4:29:28 AM
(MENAFN- Youm7) نظم معهد المحاصيل الحقلية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى يوم حصاد موسع لمحصول الأرز بمركز شربين محافظة الدقهلية ضمن فاعليات الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه في الأرز بحضور عدد كبير من المزارعين وأساتذة الجامعات بالإضافة إلى حضور مجموعة الضيوف من 14 دولة أفريقية حضروا إلى مصر للتدريب بمركز التدريب بالأرز الذى يحضر إليه كل عام مجموعات من الدول الأفريقية للتدريب



يأتى ذلك بناءا على تعليمات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، وتحت إشراف الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية .





وأشاد الحضور بالصنف المميز سخا 178 و طريقة الزراعة التسطير بذرة جافة فى أرض جافة موفرة للمياة وتم تقدير المحصول أمام الجميع حيث أعطت العينة التقديرية 4.4 طن للفدان،
فيما أبدى صاحب الحقل والمزارعين سعادتهم بهذه الإنتاجية .



الجدير بالذكر أن ذلك يتم في إطار توجيهات وزير الزراعة بالتواجد مع المزارعين وتوفير الدعم الفني وأحدث الأصناف والتقاوي الحديثة عالية الإنتاجية والمتحملة للتغيرات المناخية وأحدث طرق الزراعة الموفرة للمياه.









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