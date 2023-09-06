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وول ستريت جورنال: الصين تحظر استخدام هواتف آيفون للموظفين بالحكومة أثناء العمل

9/6/2023 4:29:25 AM
(MENAFN- Youm7) سلطت صحيفة وول ستريت جورنال، الضوء على حظر الصين استخدام هواتف آيفون للموظفين في الحكومة أثناء العمل.


وكان قد تم الكشف عن هاتف ذكى صيني جديد، والذى قالت صحيفة واشنطن بوست أنه أثار مخاوف فى واشنطن من أن تكون العقوبات الأمريكية قد فشلت فى منع الصين من إحراز تقدم تكنولوجى كبير. ومثل هذا التطور سيؤكد على الأرجح تحذيرات صناع الرقائق الأمريكية بأن العقوبات لن توقف الصين، بل ستدفعها على مضاعفة جهودها لتصنيع بدائل للتكنولوجيا الأمريكية.


وأطلقت شركة هواوى الصينة هاتف Mate 60 Pro، الذى يمثل علامة جديدة فى قدرات الصين التكنولوجية، حيث يحتوى بداخله على شريحة متقدمة تم تصميمها وتصنيعها فى الصين رغم قيود التصدير الأمريكية، التي كانت تهدف إلى منع الصين من تحقيق هذه القفزة التكنولوجية، وقد تم فرض هذه العقوبات لأول مرة فى ظل إدارة ترامب وتواصلت فى ظل إدارة بايدن.


ورأت الصحيفة أن توقيت الإعلان عن الهاتف، يوم الإثنين الماضى، وأثناء تواجد وزيرة التجارة الأمريكية فى بكين، يبدو استعراضا للتحدى، حيث أعلنت وسائل الإعلام الصينية الحكومية أنه يثبت للولايات المتحدة أن الحرب التجارية فاشلة.



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