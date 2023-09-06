شركة طيران أمريكية تعلق رحلاتها فى 50 ولاية بسبب تحديث فنى

علقت شركة خطوط الطيران الأمريكية يونايتد ايرلاينز أكثر من 300 رحلة جوية، وذلك بعد تحذير من إدارة الطيران الفيدرالية، قبل أن تعلن استئناف الحركة بعد مرور أكثر من ساعة على التوقف.

بعد ظهر يوم الثلاثاء بتوقيت الولايات المتحدة، أجلت شركة يونايتد إيرلاينز جميع الرحلات الجوية في الولايات جميعها بسبب "تحديث برامجها"، وفقًا لتحذير من إدارة الطيران الفيدرالية، وفي تحديث بعد حوالي ساعة، قال تنبيه إدارة الطيران الفيدرالية "تم إلغاء التوقف الأرضي".

ونشرت يونايتد على وسائل التواصل الاجتماعي: "لقد حددنا حلاً لمشكلة التكنولوجيا وتم استئناف الرحلات الجوية. نحن نعمل مع العملاء المتأثرين لمساعدتهم في الوصول إلى وجهاتهم في أقرب وقت ممكن"

ولا تزال هناك 330 رحلة متأخرة حتى الساعة 3 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وهو ما يمثل 12% من عملياتها، وفقًا لموقع تتبع الرحلات FlightAware. لكن موقع التتبع يظهر أنه تم إلغاء 14 رحلة جوية فقط لشركة يونايتد

ووفقا للتقرير، زاد التوقف معاناة المسافرين هذا الصيف، حيث أدى إعصار إداليا والعواصف الشديدة في أوائل أغسطس إلى تعطيل السفر الجوي لآلاف الركاب في الشهر الماضي فقط.

إلى جانب سوء الأحوال الجوية، ألقى الرئيس التنفيذي لشركة يونايتد سكوت كيربي باللوم في الكثير من انهيار الخدمة على إدارة الطيران الفيدرالية ونقص الموظفين في مراكز مراقبة الحركة الجوية.

لكن وزير النقل بيت بوتيجيج، الذي يشرف على إدارة الطيران الفيدرالية، قال لمراسلة سي إن إن، كيتلان كولينز، إن“قضايا مراقبة الحركة الجوية ليست القضية الأولى التي تسبب الإلغاءات والتأخير. إنهم ليسوا حتى القضية رقم اثنين"

واعتذر كيربي للعملاء وموظفيه بعد أن استقل طائرة خاصة خلال أسبوع من التأخير والإلغاء الجماعي.







