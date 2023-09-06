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إلغاء 2000 رحلة جوية ببريطانيا بسبب خطأ احتمالية تكراره مرة كل 15 مليونا

9/6/2023 4:29:25 AM
(MENAFN- Youm7) تسبب فشل في نظام الحركة الجوية في المملكة المتحدة في إلغاء أكثر من 2000 رحلة جوية علي مدار الأيام الثلاثة الماضية ، وذلك بحسب ما نشرته هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي الأربعاء.



وألقي مسئولون باللوم على "مجموعة نادرة للغاية من الظروف"، حيث فتحت هيئة تنظيم الطيران تحقيق في الانهيار الذي تسبب في فوضى للركاب ، بما في ذلك العائلات التي تقضي عطلتها الصيفية بعد عمليات الإلغاء والتأخير المرتبطة بخلل في النظام.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، أعلنت هيئة الطيران المدني عن مراجعتها المستقلة حيث قدمت تقرير أولي من "ناتس" مزود خدمات مراقبة الحركة الجوية، حول الحادث إلى وزير النقل مارك هاربر.



وأكد التقرير الفني من Nats أن خطة طيران واحدة تحتوي على بيانات مربكة أدت إلى توقف نظام البرامج المخصص لها في 28 أغسطس، وأدى الخطأ إلى إجبار النظام على التوقف عن معالجة خطط الطيران تلقائيا.



وذكر تقرير ناتس إن الفشل كان بسبب "مجموعة نادرة للغاية من الظروف" مع وجود علامتين متماثلتين ولكن منفصلتين خارج المجال الجوي للمملكة المتحدة - وهو سيناريو يحدث "مرة من كل 15 مليون" ـ علي حد وصف التقرير ـ في خطط طيران تمت معالجتها سابقًا خلال السنوات الخمس التي نفذها النظام الحالي



ودعت شركات الطيران إلى تعديل قواعد التعويضات وحقوق الركاب بعد الحادث، الأمر الذي ربما يصل إلى 100 مليون جنيه إسترليني من تكاليف رعاية العملاء والإيرادات المفقودة، وفقًا لمنظمة الضغط العالمية لشركات الطيران IATA.



وقال روب بيشتون، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة الطيران المدني: "يعتمد ملايين الركاب كل عام على مراقبة الحركة الجوية للعمل بسلاسة وأمان.. وأثر حجم التعطيل على ما يقدر بنحو 250 ألف مسافر واضطر الكثير منهم إلى الانتظار عدة أيام للحصول على رحلات بديلة، وقالت هيئة الطيران المدني إن تفاصيل المراجعة المستقلة سيتم نشرها بحلول نهاية سبتمبر.



وقالت شركة رايان إير يوم الاثنين إن فشل النظام أدى إلى إلغاء أكثر من 350 رحلة جوية، مما أثر على 63 ألف مسافر.













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