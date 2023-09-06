قال الرئيس الكورى الجنوبى - خلال كلمته بقمة كوريا الجنوبية والآسيان فى جاكرتا، والتي تضم قادة الدول الأعضاء العشر في رابطة دول جنوب شرق آسيا "الآسيان"، اليوم الأربعاء، إن كوريا الجنوبية ستعزز التعاون في مجال الأسلحة والمشاورات الدفاعية مع دول الآسيان مع تعزيز التعاون فى مجالات الأمن السيبرانى والبحري والجرائم العابرة للحدود، مقدما خطط إدارته لتجسيد مبادرة التضامن بين كوريا الجنوبية والآسيان، وهى رؤية كشف عنها يون خلال قمم الآسيان العام الماضي في كمبوديا لتعزيز الشراكات العملية والاستراتيجية مع المنطقة.

وأشار - وفقا لوكالة الأنباء الكورية "يونهاب" - إلى آليات التعاون الجديدة التي تم إنشاؤها خلال قمته الثلاثية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس الوزراء فوميو كيشيدا، فى منتجع "كامب ديفيد" الرئاسي بالقرب من واشنطن الشهر الماضي.

وأضاف أن "كوريا الجنوبية اتفقت والولايات المتحدة واليابان على تنسيق استراتيجيتنا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وتطوير مجالات التعاون الجديدة بناء على دعمنا الكامل للهيكل الإقليمي الذي تقوده الآسيان".

وتابع الرئيس الكوري الجنوبي: "من أجل ذلك، أطلقنا حوارا سنويا بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وأنشأنا إطارا ثلاثيا لتعاون الأمن البحري لدعم قدرات الأمن البحري لدول الآسيان ودول جزر المحيط الهادئ".

وطلب من الآسيان دعم ملف استضافة كوريا الجنوبية لمعرض إكسبو 2030 العالمي في مدينة بوسان الساحلية بجنوب شرق البلاد، مشيرا إلى علاقة المدينة الخاصة مع الآسيان؛ حيث عُقدت قمتان خاصتان بين كوريا الجنوبية والآسيان في عامي 2014 و2019.



