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بيراميدز يواجه إسبرطة سبور التركى اليوم فى آخر وديات معسكر أنطاليا

9/6/2023 4:29:23 AM
(MENAFN- Youm7) يخوض فريق نادي بيراميدز رابع مبارياته الودية في معسكره الإعدادي بمدينة بوردور التركية مساء اليوم.
وتقرر أن يلتقي بيراميدز مع فريق إسبرطة سبور التركي في الخامسة والنصف من مساء اليوم على ملعب ماكو ستاديوم القريب من فندق إقامة البعثة بمعسكرها الذي يختتم يوم غدا الخميس.
وسبق لبيراميدز أن خاض 3 مباريات ودية سابقة في معسكر تركيا وحقق الفوز على ليماسول القبرصي 8-0، ثم الفوز على فارساك أنطاليا التركي 7-0، والفوزعلى ألتينوردو التركي بهدف دون مقابل.
فى سياق آخر، تعافى رمضان صبحي، جناح نادي
بيراميدز ، من الإصابة التي لحقت به خلال الأيام الأولى من معسكر الإعداد المقام حاليا فى تركيا، وشارك فى التدريبات الجماعية، وبات جاهزاً تماماً للمباريات المقبلة.
وأصيب رمضان صبحي بمزق في العضلة الضامة خلال الأيام الأولى من المعسكر وخضع لبرنامج تأهيلي مكثف صباحا ومساء للتعافي من الإصابة، وغاب عن المباريات الودية الثلاثة الأولى التي خاضها الفريق في معسكره بمدينة بوردور التركية.
وعاد رمضان صبحي للمشاركة بصورة طبيعية في مران الكرة كاملا وظهر بمستوى متميز وبات جاهزا لضربة بداية الفريق في مشواره بدوري أبطال أفريقيا ولقاء الجيش الرواندي المحدد له يوم 17 سبتمبر الجاري في دور الـ 32 من البطولة القارية بالعاصمة كيجالي.
وتحدث رمضان صبحي، في تصريحات لموقع بيراميدز : "كل بطولة سندخل ونشارك فيها هذا الموسم، سنحارب عليها من أجل التتويج بها، ولكن في النهاية التوفيق بتاع ربنا، ونفسي أحقق بطولة أفريقيا مع نادي بيراميدز، وذلك سيكون مهم جدًا بالنسبة لي وبالنسبة للنادي ".
وأضاف رمضان صبحي، قائلًا:هدفنا الحصول على دوري أبطال أفريقيا، وذلك من أجل الظهور بعدها والمشاركة في كأس العالم للأندية، وكل ذلك يحدث بالشغل والعمل، وليس بالكلام فقط".



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