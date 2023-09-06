مهاجم الأهلي ينضم إلى بترول أسيوط

ورحل فهد جمعة عن الأهلي بعد فترة من الإعارة لصفوف ناديي سموحة والداخلية، ولكن لم يتسنى الاحتفاظ به بسبب اللائحة الجديدة التي تمنع أي نادي من إعارة أكثر من 7 لاعبين خلال الموسم الواحد.

وسبق وأعلن فهد جمعة، مهاجم

الأهلي ، رحيله عن القلعة الحمراء بشكل نهائي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ليحق له الانتقال لأي نادٍ فى الوقت الحالي.

وكتب فهد جمعة عبر حسابه الشخصي على موقع فيس بوك: "اليوم وبعد 14 عاماً قضيتها بين جدران النادي الأهلي منذ أن دخلته طفلاً عام 2009 وقبل أن أخوض تجربة جديدة".

وأضاف، "أتوجه بالشكر والتقدير لبيتي الكبير النادي الأهلي.. شكراً للمدربين والعاملين ولزملائي اللاعبين وشكر خاص لجمهور النادي الأهلي الذي يحيطني دائماً بكل مشاعر الحب والدعم".

يذكر أن فهد جمعة البالغ من العمر 24 عامًا، من لاعبي قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، وتمت إعارته لفريق سموحة في صيف موسم 2021-2022، قبل أن يتم إعارته مجددا إلى الداخلية في يناير الماضي لمدة 6 أشهر.

وشارك فهد جمعة في 8 مباريات بقميص الداخلية في بطولة الدوري الممتاز، ولكنه لم ينجح في تسجيل أي هدف.