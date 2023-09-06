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ماذا قال إمام عاشور عن فترة انضمامه للأهلى

9/6/2023 4:29:22 AM
(MENAFN- Youm7) حرص إمام عاشور لاعب الأهلي الجديد على التفاعل مع جماهيره عبر حساباته الرسمية من خلال موقعي انستجرام وتويتر، ونقل أبرز محطاته لمتابعيه من خلال حساباته الرسمية.

وكان أحدث ظهور عبر السوشيال ميديا لإمام عاشور عقب مشاركته في مباراة فريقه ضد ألوميني السلوفيني في الودية التي جمعتهما بمعسكر الأهلي المقام في النمسا.

وقال إمام عاشور، عبر حسابه الرسمي على إنستجرام: "أول مباراة لي بعد 4 أشهر من الإصابة، والتي قد تكون أصعب 4 شهور في حياتي، أشكر كل الأشخاص الذين ساعدوني وقاموا بدعمي خلال فترة إصابتي، وساعدوني على العودة".



كما نشر إمام عاشور، ، صوراً عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام
من داخل حمام السباحة.






كما نشر صوره عبر حسابه على تويتر من جلسة تقديمه بعد الانضمام للأهلي مرفقة بنسر الأهلي ورمز القلب:

وأيضا نشر على حسابه على تويتر الفيديو الخاص بتقديمه من جانب الأهلي وعلق عليها: لا تستطيع رؤية الشبح إلا حين يقرر:


وكذلك أول صور له من مشاركته في أول مران مع الأهلي بتاريخ 24 أغسطس الماضي عبر حسابه على تويتر أيضا:


كما نشر عبر حسابه على تويتر صورته مع محمود كهربا مرفقة بعلامة القلب:







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