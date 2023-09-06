ماذا قال إمام عاشور عن فترة انضمامه للأهلى

ماذا قال إمام عاشور عن فترة انضمامه للأهلى
التاريخ
9/6/2023 4:29:22 AM
(MENAFN- Youm7) حرص إمام عاشور لاعب الأهلي الجديد على التفاعل مع جماهيره عبر حساباته الرسمية من خلال موقعي انستجرام وتويتر، ونقل أبرز محطاته لمتابعيه من خلال حساباته الرسمية.
وكان أحدث ظهور عبر السوشيال ميديا لإمام عاشور عقب مشاركته في مباراة فريقه ضد ألوميني السلوفيني في الودية التي جمعتهما بمعسكر الأهلي المقام في النمسا.
وقال إمام عاشور، عبر حسابه الرسمي على إنستجرام: "أول مباراة لي بعد 4 أشهر من الإصابة، والتي قد تكون أصعب 4 شهور في حياتي، أشكر كل الأشخاص الذين ساعدوني وقاموا بدعمي خلال فترة إصابتي، وساعدوني على العودة".
كما نشر إمام عاشور، ، صوراً عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام
من داخل حمام السباحة.
كما نشر صوره عبر حسابه على تويتر من جلسة تقديمه بعد الانضمام للأهلي مرفقة بنسر الأهلي ورمز القلب:
وأيضا نشر على حسابه على تويتر الفيديو الخاص بتقديمه من جانب الأهلي وعلق عليها: لا تستطيع رؤية الشبح إلا حين يقرر:
وكذلك أول صور له من مشاركته في أول مران مع الأهلي بتاريخ 24 أغسطس الماضي عبر حسابه على تويتر أيضا:
كما نشر عبر حسابه على تويتر صورته مع محمود كهربا مرفقة بعلامة القلب:
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