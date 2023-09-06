ماذا قال إمام عاشور عن فترة انضمامه للأهلى

وكان أحدث ظهور عبر السوشيال ميديا لإمام عاشور عقب مشاركته في مباراة فريقه ضد ألوميني السلوفيني في الودية التي جمعتهما بمعسكر الأهلي المقام في النمسا.

وقال إمام عاشور، عبر حسابه الرسمي على إنستجرام: "أول مباراة لي بعد 4 أشهر من الإصابة، والتي قد تكون أصعب 4 شهور في حياتي، أشكر كل الأشخاص الذين ساعدوني وقاموا بدعمي خلال فترة إصابتي، وساعدوني على العودة".

كما نشر إمام عاشور، ، صوراً عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام

من داخل حمام السباحة.















