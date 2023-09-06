Wednesday, 06 September 2023 05:31 GMT

البحرين تستنكر التصريحات الإيرانية بشأن أوضاع السجناء بالمملكة وتعتبرها تدخلا في الشؤون الداخلية

9/6/2023 4:29:20 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 5 - 9 (كونا) -- أعربت وزارة الخارجية البحرينية اليوم الثلاثاء عن استنكارها الشديد للتصريحات التي صدرت عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بشأن أوضاع السجناء في البحرين باعتبارها تدخلا في الشؤون الداخلية للمملكة.
واكدت الوزارة في بيان أن مملكة البحرين تملك عددا من الآليات الوطنية المستقلة المعنية بمتابعة حقوق الإنسان فيها وأن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين قامتا بزيارات مفاجئة لمركز الإصلاح والتأهيل للتحقق من الادعاءات الخاصة بوضع المحتجزين في المركز وقد تم الاطلاع على عدد من المطالب الإدارية التي قدمها بعض النزلاء.
واضافت أنه تم رفع تقرير مفصل للجهات المعنية حيث تم التجاوب بإيجابية مع التوصيات انطلاقا من التعاون الدائم بين وزارة الداخلية والآليات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان.
وشددت الوزارة على أهمية احترام مبادئ ميثاق الأمم المتحدة التي تدعو إلى حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والعمل بها داعية المسؤولين في إيران إلى تحري الدقة وعدم الانجرار وراء معلومات مغلوطة تسيء إلى العلاقات بين البلدين. (النهاية)

خ ن ع / ر ج



MENAFN06092023000071011013ID1107015153

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث