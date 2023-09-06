البحرين تستنكر التصريحات الإيرانية بشأن أوضاع السجناء بالمملكة وتعتبرها تدخلا في الشؤون الداخلية
التاريخ
9/6/2023 4:29:20 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 5 - 9 (كونا) -- أعربت وزارة الخارجية البحرينية اليوم الثلاثاء عن استنكارها الشديد للتصريحات التي صدرت عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بشأن أوضاع السجناء في البحرين باعتبارها تدخلا في الشؤون الداخلية للمملكة.
واكدت الوزارة في بيان أن مملكة البحرين تملك عددا من الآليات الوطنية المستقلة المعنية بمتابعة حقوق الإنسان فيها وأن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين قامتا بزيارات مفاجئة لمركز الإصلاح والتأهيل للتحقق من الادعاءات الخاصة بوضع المحتجزين في المركز وقد تم الاطلاع على عدد من المطالب الإدارية التي قدمها بعض النزلاء.
واضافت أنه تم رفع تقرير مفصل للجهات المعنية حيث تم التجاوب بإيجابية مع التوصيات انطلاقا من التعاون الدائم بين وزارة الداخلية والآليات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان.
وشددت الوزارة على أهمية احترام مبادئ ميثاق الأمم المتحدة التي تدعو إلى حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والعمل بها داعية المسؤولين في إيران إلى تحري الدقة وعدم الانجرار وراء معلومات مغلوطة تسيء إلى العلاقات بين البلدين. (النهاية)
خ ن ع / ر ج
MENAFN06092023000071011013ID1107015153
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