موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الثلاثاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش
التاريخ
9/6/2023 4:29:19 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - وزارة الخارجية السعودية تعلن وصول سفير المملكة المعين لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية عبدالله العنزي إلى العاصمة الإيرانية طهران لمباشرة مهام عمله.
اسطنبول - والي اسطنبول داود غول يعلن وفاة شخصين جراء الفيضانات التي تسببت بها الأمطار الغزيرة بالطرف الأوروبي من كبرى المدن التركية.
رام الله - وزارة الصحة الفلسطينية تعلن استشهاد الفتى محمد زبيدات (17 عاما) جراء إصابته برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي بالقرب من قرية (الزبيدات) في محافظة اريحا والاغوار بالضفة الغربية.
المنامة - وزارة الخارجية البحرينية اليوم تعرب عن استنكارها الشديد للتصريحات التي صدرت عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بشأن أوضاع السجناء في البحرين وتعتبرها تدخلا في الشؤون الداخلية للمملكة.
واشنطن - محكمة فيدرالية في العاصمة الأمريكية تصدر حكما بالسجن 22 عاما على القائد في منظمة (براود بويز) اليمينية المتطرفة إنريكي تاريو لدوره في الوقوف خلف أحداث اقتحام مبنى الكونغرس الأمريكي في السادس من يناير 2021 وهو أطول حكم في هذه القضية.
الجزائر - الجيش في بوركينا فاسو يعلن مقتل 17 جنديا و36 عنصرا داعما للجيش خلال هجوم شنه إرهابيون في المنطقة الشمالية للبلاد الحدودية مع دولة مالي. (النهاية) ر ج
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