اسطنبول - والي اسطنبول داود غول يعلن وفاة شخصين جراء الفيضانات التي تسببت بها الأمطار الغزيرة بالطرف الأوروبي من كبرى المدن التركية.

رام الله - وزارة الصحة الفلسطينية تعلن استشهاد الفتى محمد زبيدات (17 عاما) جراء إصابته برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي بالقرب من قرية (الزبيدات) في محافظة اريحا والاغوار بالضفة الغربية.

المنامة - وزارة الخارجية البحرينية اليوم تعرب عن استنكارها الشديد للتصريحات التي صدرت عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بشأن أوضاع السجناء في البحرين وتعتبرها تدخلا في الشؤون الداخلية للمملكة.

واشنطن - محكمة فيدرالية في العاصمة الأمريكية تصدر حكما بالسجن 22 عاما على القائد في منظمة (براود بويز) اليمينية المتطرفة إنريكي تاريو لدوره في الوقوف خلف أحداث اقتحام مبنى الكونغرس الأمريكي في السادس من يناير 2021 وهو أطول حكم في هذه القضية.

الجزائر - الجيش في بوركينا فاسو يعلن مقتل 17 جنديا و36 عنصرا داعما للجيش خلال هجوم شنه إرهابيون في المنطقة الشمالية للبلاد الحدودية مع دولة مالي. (النهاية) ر ج