سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 24 سنتا ليبلغ 06ر92 دولار
التاريخ
9/6/2023 4:28:39 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 6 - 9 (كونا) -- انخفض سعر برميل النفط الكويتي 24 سنتا ليبلغ 06ر92 دولار في تداولات يوم أمس الثلاثاء مقابل 30ر92 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 04ر1 دولار لتبلغ عند التسوية 04ر90 دولار للبرميل في حين ارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 14ر1 دولار لتبلغ 69ر86 دولار. (النهاية)
خ م / ا ع س
MENAFN06092023000071011013ID1107015150
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