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سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 24 سنتا ليبلغ 06ر92 دولار

9/6/2023 4:28:39 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 6 - 9 (كونا) -- انخفض سعر برميل النفط الكويتي 24 سنتا ليبلغ 06ر92 دولار في تداولات يوم أمس الثلاثاء مقابل 30ر92 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 04ر1 دولار لتبلغ عند التسوية 04ر90 دولار للبرميل في حين ارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 14ر1 دولار لتبلغ 69ر86 دولار. (النهاية)

خ م / ا ع س



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