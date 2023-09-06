Wednesday, 06 September 2023 05:30 GMT

الجمعية العامة للأمم المتحدة: السلام والازدهار والتقدم والاستدامة أولوياتنا لمواجهة التحديات العالمية

9/6/2023 4:28:39 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 6 - 9 (كونا) -- أعلن رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة الجديد دينيس فرانسيس أربع أولويات أساسية هي السلام والازدهار والتقدم والاستدامة لضمان مواجهة التحديات العالمية بصورة هادفة.
وقال فرانسيس في كلمته الافتتاحية للدورة ال78 للجمعية العامة مساء أمس الثلاثاء إن التحديات المتداخلة المتمثلة في المناخ والصراع والفقر تجعل تحقيق السلام أكثر صعوبة مشيرا إلى أن الجمعية "تتحمل مسؤولية خاصة لضمان أن ترتكز جهودنا على نظام قوي متعدد الأطراف" لتعزيز مشاركة الجميع في صياغة القرارات.
وحول أولوية الازدهار شدد فرانسيس على ان "الجمعية العامة تلقي بثقلها خلف تعزيز التمويل والتكنولوجيا والقدرة على تحمل الديون وبناء القدرات في الأماكن التي تعاني عجزا في التنمية وحيث تشتد الحاجة إلى المساعدة".
وحث في هذا الصدد الدول الأعضاء على متابعة تطبيق خطة عمل أديس أبابا المعنية بتمويل التنمية واقتناص الفرص الرئيسية الأخرى لزيادة الاستثمار وتوسيع التمويل من أجل التنمية.
وقال فرانسيس "لم يعد بوسعنا التسامح مع الأنظمة المالية غير العادلة التي تبقي البلدان محاصرة في حلقات مفرغة من الديون والحرمان".
وفيما يتعلق بالتقدم أكد فرانسيس أن هنالك مجموعة أدوات كاملة تحتوي على كل العناصر المطلوبة لتعزيز التقدم الهائل نحو تحقيق أهداف التنمية "لكننا لم نستخدم هذه الأدوات بعد إلى أقصى إمكاناتها".
وأشار إلى أن قمة أهداف التنمية المستدامة التي تنعقد هذا الشهر ستكون فرصة حاسمة لتصحيح هذا القصور وبث حياة جديدة في عملية أهداف التنمية المستدامة برمتها.
أما بخصوص أولوية الاستدامة فقال رئيس الجمعية العامة "إنه من المهم بناء مجتمعات مستدامة تتناغم مع بعضها بعضا ومع الطبيعة لأنها الطريقة الوحيدة لضمان بقاء البشرية والكوكب".
واعتبر أن ما سيشهده مؤتمر الأطراف ال28 المعني بالمناخ "لحظة حاسمة بالنسبة للعالم لكي يجتمع ويصطف خلف إجراءات مناخية أسرع وأكثر إنصافا وتحولية".
وشدد أيضا على ضرورة التحول إلى نمط إنتاج واستهلاك ومعيشة يحترم جميع البشر والكائنات والنظم البيئية ويوازن فيما بينهم "مع توقع وصول عدد سكان العالم إلى 5ر9 مليار نسمة بحلول عام 2050".
وتطرق رئيس الجمعية العامة الجديد دينيس فرانسيس إلى إشراك المجموعات الإقليمية في مجال التعاون العالمي معربا عن أمله بأن "تعالج الجمعية العامة مجموعة التحديات التي تواجهها بأكثر الطرق الممكنة فعالية وشمولا".
وكانت الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة انتخبت السفير دينيس فرانسيس من دولة ترينيداد وتوباغو رئيسا للدورة ال78 للجمعية التي افتتحت أعمالها في سبتمبر الحالي.(النهاية)

ع س ع / ش م ع



MENAFN06092023000071011013ID1107015149

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث