الجمعية العامة للأمم المتحدة: السلام والازدهار والتقدم والاستدامة أولوياتنا لمواجهة التحديات العالمية
التاريخ
9/6/2023 4:28:39 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 6 - 9 (كونا) -- أعلن رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة الجديد دينيس فرانسيس أربع أولويات أساسية هي السلام والازدهار والتقدم والاستدامة لضمان مواجهة التحديات العالمية بصورة هادفة.
وقال فرانسيس في كلمته الافتتاحية للدورة ال78 للجمعية العامة مساء أمس الثلاثاء إن التحديات المتداخلة المتمثلة في المناخ والصراع والفقر تجعل تحقيق السلام أكثر صعوبة مشيرا إلى أن الجمعية "تتحمل مسؤولية خاصة لضمان أن ترتكز جهودنا على نظام قوي متعدد الأطراف" لتعزيز مشاركة الجميع في صياغة القرارات.
وحول أولوية الازدهار شدد فرانسيس على ان "الجمعية العامة تلقي بثقلها خلف تعزيز التمويل والتكنولوجيا والقدرة على تحمل الديون وبناء القدرات في الأماكن التي تعاني عجزا في التنمية وحيث تشتد الحاجة إلى المساعدة".
وحث في هذا الصدد الدول الأعضاء على متابعة تطبيق خطة عمل أديس أبابا المعنية بتمويل التنمية واقتناص الفرص الرئيسية الأخرى لزيادة الاستثمار وتوسيع التمويل من أجل التنمية.
وقال فرانسيس "لم يعد بوسعنا التسامح مع الأنظمة المالية غير العادلة التي تبقي البلدان محاصرة في حلقات مفرغة من الديون والحرمان".
وفيما يتعلق بالتقدم أكد فرانسيس أن هنالك مجموعة أدوات كاملة تحتوي على كل العناصر المطلوبة لتعزيز التقدم الهائل نحو تحقيق أهداف التنمية "لكننا لم نستخدم هذه الأدوات بعد إلى أقصى إمكاناتها".
وأشار إلى أن قمة أهداف التنمية المستدامة التي تنعقد هذا الشهر ستكون فرصة حاسمة لتصحيح هذا القصور وبث حياة جديدة في عملية أهداف التنمية المستدامة برمتها.
أما بخصوص أولوية الاستدامة فقال رئيس الجمعية العامة "إنه من المهم بناء مجتمعات مستدامة تتناغم مع بعضها بعضا ومع الطبيعة لأنها الطريقة الوحيدة لضمان بقاء البشرية والكوكب".
واعتبر أن ما سيشهده مؤتمر الأطراف ال28 المعني بالمناخ "لحظة حاسمة بالنسبة للعالم لكي يجتمع ويصطف خلف إجراءات مناخية أسرع وأكثر إنصافا وتحولية".
وشدد أيضا على ضرورة التحول إلى نمط إنتاج واستهلاك ومعيشة يحترم جميع البشر والكائنات والنظم البيئية ويوازن فيما بينهم "مع توقع وصول عدد سكان العالم إلى 5ر9 مليار نسمة بحلول عام 2050".
وتطرق رئيس الجمعية العامة الجديد دينيس فرانسيس إلى إشراك المجموعات الإقليمية في مجال التعاون العالمي معربا عن أمله بأن "تعالج الجمعية العامة مجموعة التحديات التي تواجهها بأكثر الطرق الممكنة فعالية وشمولا".
وكانت الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة انتخبت السفير دينيس فرانسيس من دولة ترينيداد وتوباغو رئيسا للدورة ال78 للجمعية التي افتتحت أعمالها في سبتمبر الحالي.(النهاية)
ع س ع / ش م ع
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