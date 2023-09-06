الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 308ر0 واليورو عند 331ر0
التاريخ
9/6/2023 4:28:38 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 6 - 9 (كونا) -- استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي اليوم الأربعاء عند مستوى 308ر0 فيما انخفض سعر صرف اليورو بنسبة 46ر0 في المئة لمستوى 331ر0 دينار مقارنة بأسعار يوم أمس.
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني انخفض بنسبة 34ر0 في المئة إلى مستوى 387ر0 والفرنك السويسري بنسبة 35ر0 في المئة إلى مستوى 374ر0 دينار فيما استقر الين الياباني عند 002ر0 دينار.
يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية. (النهاية)
ه ث
MENAFN06092023000071011013ID1107015148
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.