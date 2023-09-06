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مجموعة (إس.تي.سي) السعودية تستحوذ على 9ر9 في المئة من (تيليفونيكا) الإسبانية

9/6/2023 4:28:38 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 6 - 9 (كونا) -- أعلنت وسائل الاعلام الاسبانية اليوم الأربعاء ان مجموعة شركة الاتصالات السعودية (إس.تي.سي) استحوذت على حصة 9ر9 في المئة من أسهم مجموعة (تيليفونيكا) الإسبانية إحدى أكبر شركات الاتصالات في أوروبا وأصبحت المساهم الأول فيها.
وقال التلفزيون الإسباني الرسمي ان (تيليفونيكا) أبلغت اللجنة الوطنية الإسبانية لسوق الأوراق المالية بالعملية التي بلغت قيمتها الإجمالية 1ر2 مليار يورو (25ر2 مليار دولار).
من جانبها قالت صحيفة (إل موندو) الواسعة الانتشار عبر موقعها الإلكتروني الرسمي ان الصفقة التي أبرمت الليلة الماضية لم تبلغ عتبة ال 10 في المئة التي تتطلب الموافقة من مجلس الوزراء الإسباني باعتباره استثمارا أجنبيا بقطاع مهم في الاقتصاد الإسباني.
ونقلت صحيفة (إل باييس) عن رئيس مجلس إدارة مجموعة (سي.تي.إس) الأمير محمد بن خالد الفيصل ان الشركتين تجمعهما رؤية وأهداف مشتركة حيث تسعيان إلى "توظيف التقنيات المتقدمة لتوفير أفضل خدمات الاتصالات للمستخدمين إلى جانب اعتماد استراتيجية فعالة لتسريع وتعزيز النمو".
واعتبر ان هذا الاستثمار يمثل استمرارا لتنفيذ استراتيجية المجموعة في "التوسع والنمو من خلال الاستثمار النوعي في مختلف قطاعات التقنية والبنية التحتية الرقمية في الأسواق الواعدة حول العالم".
وتعمل (تيليفونيكا) في 12 دولة ولها حضور في 38 دولة وتتخذ من العاصمة الإسبانية مدريد مقرا لها بينما أكبر المساهمين فيها بنك (بي.بي.في.أ) الإسباني بحصة 87ر4 في المئة وصندوق الاستثمار الأمريكي (بلاكروك) بنسبة 48ر4 في المئة وبنك (كايشا بنك) الاسباني بنسبة 5ر3 في المئة.(النهاية) ه ن د / م ج ز

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