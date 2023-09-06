مجموعة (إس.تي.سي) السعودية تستحوذ على 9ر9 في المئة من (تيليفونيكا) الإسبانية
التاريخ
9/6/2023 4:28:38 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 6 - 9 (كونا) -- أعلنت وسائل الاعلام الاسبانية اليوم الأربعاء ان مجموعة شركة الاتصالات السعودية (إس.تي.سي) استحوذت على حصة 9ر9 في المئة من أسهم مجموعة (تيليفونيكا) الإسبانية إحدى أكبر شركات الاتصالات في أوروبا وأصبحت المساهم الأول فيها.
وقال التلفزيون الإسباني الرسمي ان (تيليفونيكا) أبلغت اللجنة الوطنية الإسبانية لسوق الأوراق المالية بالعملية التي بلغت قيمتها الإجمالية 1ر2 مليار يورو (25ر2 مليار دولار).
من جانبها قالت صحيفة (إل موندو) الواسعة الانتشار عبر موقعها الإلكتروني الرسمي ان الصفقة التي أبرمت الليلة الماضية لم تبلغ عتبة ال 10 في المئة التي تتطلب الموافقة من مجلس الوزراء الإسباني باعتباره استثمارا أجنبيا بقطاع مهم في الاقتصاد الإسباني.
ونقلت صحيفة (إل باييس) عن رئيس مجلس إدارة مجموعة (سي.تي.إس) الأمير محمد بن خالد الفيصل ان الشركتين تجمعهما رؤية وأهداف مشتركة حيث تسعيان إلى "توظيف التقنيات المتقدمة لتوفير أفضل خدمات الاتصالات للمستخدمين إلى جانب اعتماد استراتيجية فعالة لتسريع وتعزيز النمو".
واعتبر ان هذا الاستثمار يمثل استمرارا لتنفيذ استراتيجية المجموعة في "التوسع والنمو من خلال الاستثمار النوعي في مختلف قطاعات التقنية والبنية التحتية الرقمية في الأسواق الواعدة حول العالم".
وتعمل (تيليفونيكا) في 12 دولة ولها حضور في 38 دولة وتتخذ من العاصمة الإسبانية مدريد مقرا لها بينما أكبر المساهمين فيها بنك (بي.بي.في.أ) الإسباني بحصة 87ر4 في المئة وصندوق الاستثمار الأمريكي (بلاكروك) بنسبة 48ر4 في المئة وبنك (كايشا بنك) الاسباني بنسبة 5ر3 في المئة.(النهاية) ه ن د / م ج ز
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