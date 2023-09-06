أطفال مقدسيون يشاركون في مخيم صيفي بضيافة (بيت مال القدس الشريف) في المغرب
التاريخ
9/6/2023 4:28:30 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من المريني مصطفى (حدث مصور)
الرباط - 6 - 9 (كونا) -- نظمت وكالة (بيت مال القدس الشريف) بالمغرب مخيما صيفيا لاطفال مقدسيين تضمن برنامجا حافلا للترفيه والاستجمام من خلال ورشات فنية وثقافية ورياضية فضلا عن زيارات لأهم المعالم الاثرية والتاريخية بمختلف المدن المغربية.
ويهدف هذا المخيم الذي ينظم تحت رعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس وبشراكة مع وزارة الشباب والثقافة المغربية إلى دعم القدرات لدى هذه الفئة المقدسية التي يعول عليها في صيانة هوية القدس الشريف وحماية مقدساتها العربية والاسلامية.(النهاية) م ر ي / م ج ز
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