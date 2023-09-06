الرباط - 6 - 9 (كونا) -- نظمت وكالة (بيت مال القدس الشريف) بالمغرب مخيما صيفيا لاطفال مقدسيين تضمن برنامجا حافلا للترفيه والاستجمام من خلال ورشات فنية وثقافية ورياضية فضلا عن زيارات لأهم المعالم الاثرية والتاريخية بمختلف المدن المغربية. ويهدف هذا المخيم الذي ينظم تحت رعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس وبشراكة مع وزارة الشباب والثقافة المغربية إلى دعم القدرات لدى هذه الفئة المقدسية التي يعول عليها في صيانة هوية القدس الشريف وحماية مقدساتها العربية والاسلامية.(النهاية) م ر ي / م ج ز

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