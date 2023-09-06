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البرازيل: 21 قتيلا جراء إعصار ضرب الجنوب

9/6/2023 4:28:22 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 6 أيلول (بترا)- لقي 21 شخصاً مصرعهم، نتيجة الإعصار الذي ضرب جنوب البرازيل، الليلة الماضية.
وأفاد حاكم ولاية ريو غراندي دي سول، إدواردو ليتي، في مؤتمر صحافي بأنه أُنقذ مئات الأشخاص، وأُجلي السكان المحاصرون عبر المروحيات.
وبحسب وكالة الأنباء العربية البرازيلية (ANBA)، أوضحت السلطات المحلية، في بيان، أن أكثر من 25 ألف شخص في حوالي 60 بلدة تضرروا من الأمطار الغزيرة.
وأكد وزير الدفاع المدني في الولاية ولني باريروس، أن أكثر من 300 ملم من الأمطار هطلت على هذه الولاية خلال الـ 24 ساعة الماضية.
-- (بترا)
رصد/رس/أ م/ب ط
06/09/2023 11:13:55

MENAFN06092023000117011021ID1107015143

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