متخصصون عراقيون ينتظمون في برنامج تدريبي في الكهرباء الوطنية

عمان 6 أيلول (بترا)- انتظم 13 متخصصا من العراق في برنامج تدريبي بعنوان (مراحل الحماية والتنسيق)، ينظمه مركز التدريب الكهربائي التابع لشركة الكهرباء الوطنية، ليرتفع عدد المستفيدين من دورات المركز منذ مطلع العام إلى 375 متدربا، من داخل المملكة وخارجها.

وقال مدير عام شركة الكهرباء الوطنية المهندس أمجد الرواشدة، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، إن البرنامج التدريبي يتم بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، ضمن مشروع تدريب الدولة الثالثة، لافتا إلى أن مجموع الدورات التي نظمها المركز منذ مطلع العام بلغ 38 برنامجا تدريبيا، استفاد منها 375 متدربا.

وأوضح أن برامج التدريب توزعت بواقع 25 برنامجا محليا، استفاد منها 208 متدربين، وخمسة برامج تدريب خارجية استفاد منها 47 متدربا، ثلاثة منها خصصت لدولة فلسطين استفاد منها 23 متدربا، وخصص برنامجان تدريبان لجمهورية العراق استفاد منهما 24 متدربا، في حين استفادت مؤسسات تعليمية وطنية من ثمانية برامج بلغ عدد المتدربين فيها 120 متدربا.

وأكد الرواشدة، أهمية البرامج التدريبية التي ينفذها المركز كونها صممت خصيصا لتنمية المهارات ورفع الكفاءة للكوادر الفنية والهندسية العاملة في قطاع الطاقة الكهربائية والقطاع الصناعي من داخل المملكة وخارجها، وذلك لمواكبة التطور السريع في مجال صناعة الكهرباء.

وأشار إلى التعاون مع المؤسسات الأكاديمية، وقال "إيماناً من شركة الكهرباء الوطنية بدعم التعليم الجامعي التقني وإيجاد حلقة وصل ما بين مراكز التعليم الأكاديمي ومواقع التطبيق العملي، فإن المركز يوفر التدريب لطلاب كليات الهندسة الكهربائية (التدريب الميداني)، حسب متطلبات الجامعات، وإجراء التجارب العملية للمساقات الجامعية في مختبرات ومشاغل المركز".

ويتبع مركز التدريب الكهربائي، لشركة الكهرباء الوطنية وأقيم عام 1987، بالتعاون ما بين سلطة الكهرباء الأردنية آنذاك والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، وتم تجهيزه وتزويده بجميع الأجهزة والمعدات الحديثة للمختبرات والمشاغل ووسائل التدريب، بما يضمن تحقيق الهدف من إنشائه.

وبلغ مجموع المتدربين في المركز المقام في بلدة الهاشمية في مدينة الزرقاء منذ تأسيسه حوالي 19900 متدرب، منهم 3580 متدربا من خارج الأردن.

-- (بترا)

م ف/أ م/ب ط

06/09/2023 10:31:28