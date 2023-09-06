متخصصون عراقيون ينتظمون في برنامج تدريبي في الكهرباء الوطنية
التاريخ
9/6/2023 4:28:22 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 6 أيلول (بترا)- انتظم 13 متخصصا من العراق في برنامج تدريبي بعنوان (مراحل الحماية والتنسيق)، ينظمه مركز التدريب الكهربائي التابع لشركة الكهرباء الوطنية، ليرتفع عدد المستفيدين من دورات المركز منذ مطلع العام إلى 375 متدربا، من داخل المملكة وخارجها.
وقال مدير عام شركة الكهرباء الوطنية المهندس أمجد الرواشدة، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، إن البرنامج التدريبي يتم بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، ضمن مشروع تدريب الدولة الثالثة، لافتا إلى أن مجموع الدورات التي نظمها المركز منذ مطلع العام بلغ 38 برنامجا تدريبيا، استفاد منها 375 متدربا.
وأوضح أن برامج التدريب توزعت بواقع 25 برنامجا محليا، استفاد منها 208 متدربين، وخمسة برامج تدريب خارجية استفاد منها 47 متدربا، ثلاثة منها خصصت لدولة فلسطين استفاد منها 23 متدربا، وخصص برنامجان تدريبان لجمهورية العراق استفاد منهما 24 متدربا، في حين استفادت مؤسسات تعليمية وطنية من ثمانية برامج بلغ عدد المتدربين فيها 120 متدربا.
وأكد الرواشدة، أهمية البرامج التدريبية التي ينفذها المركز كونها صممت خصيصا لتنمية المهارات ورفع الكفاءة للكوادر الفنية والهندسية العاملة في قطاع الطاقة الكهربائية والقطاع الصناعي من داخل المملكة وخارجها، وذلك لمواكبة التطور السريع في مجال صناعة الكهرباء.
وأشار إلى التعاون مع المؤسسات الأكاديمية، وقال "إيماناً من شركة الكهرباء الوطنية بدعم التعليم الجامعي التقني وإيجاد حلقة وصل ما بين مراكز التعليم الأكاديمي ومواقع التطبيق العملي، فإن المركز يوفر التدريب لطلاب كليات الهندسة الكهربائية (التدريب الميداني)، حسب متطلبات الجامعات، وإجراء التجارب العملية للمساقات الجامعية في مختبرات ومشاغل المركز".
ويتبع مركز التدريب الكهربائي، لشركة الكهرباء الوطنية وأقيم عام 1987، بالتعاون ما بين سلطة الكهرباء الأردنية آنذاك والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، وتم تجهيزه وتزويده بجميع الأجهزة والمعدات الحديثة للمختبرات والمشاغل ووسائل التدريب، بما يضمن تحقيق الهدف من إنشائه.
وبلغ مجموع المتدربين في المركز المقام في بلدة الهاشمية في مدينة الزرقاء منذ تأسيسه حوالي 19900 متدرب، منهم 3580 متدربا من خارج الأردن.
-- (بترا)
م ف/أ م/ب ط
06/09/2023 10:31:28
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