قطر: انخفاض تعاملات شركات الوساطة المالية في 8 أشهر 31.4%

الدوحة 6 أيلول (بترا)- سجلت تعاملات شركات الوساطة المالية المرخصة في بورصة قطر، انخفاضا كبيرا خلال أول ثمانية أشهر من العام الحالي بلغت نسبته 31.4 بالمائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وبحسب بيانات أوردها موقع بورصة قطر اليوم الأربعاء، فقد بلغت قيمة تعاملات شركات الوساطة المالية القطرية منذ مطلع العام وحتى نهاية الشهر الماضي، نحو 170.5 مليار ريال (46.8 مليار دولار)، وذلك انخفاضا من 248.6 مليار ريال (68.2 مليار دولار) خلال الفترة المقابلة من عام 2022.

ويعمل في بورصة قطر حاليا، سبع شركات وساطة مالية، بعضها يعمل كشركات مستقلة، والبعض الآخر يتبع لبنوك تجارية.

كما سجل عدد الأسهم المتداولة خلال ذات الفترة، انخفاضا بنسبة 15.9 بالمئة، حيث بلغ 58 مليون سهم خلال أول 8 أشهر من هذا العام، مقابل 69 مليون سهم خلال ذات الفترة من العام الماضي، وقد استقر عدد الصفقات المنفذة عند 5.5 مليون صفقة دون تغيير يذكر.

--(بترا)

م ف/ أ أ/ب ط

06/09/2023 10:27:43