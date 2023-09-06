قطر: انخفاض تعاملات شركات الوساطة المالية في 8 أشهر 31.4%

قطر: انخفاض تعاملات شركات الوساطة المالية في 8 أشهر 31.4%
التاريخ
9/6/2023 4:28:22 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)
الدوحة 6 أيلول (بترا)- سجلت تعاملات شركات الوساطة المالية المرخصة في بورصة قطر، انخفاضا كبيرا خلال أول ثمانية أشهر من العام الحالي بلغت نسبته 31.4 بالمائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.
وبحسب بيانات أوردها موقع بورصة قطر اليوم الأربعاء، فقد بلغت قيمة تعاملات شركات الوساطة المالية القطرية منذ مطلع العام وحتى نهاية الشهر الماضي، نحو 170.5 مليار ريال (46.8 مليار دولار)، وذلك انخفاضا من 248.6 مليار ريال (68.2 مليار دولار) خلال الفترة المقابلة من عام 2022.
ويعمل في بورصة قطر حاليا، سبع شركات وساطة مالية، بعضها يعمل كشركات مستقلة، والبعض الآخر يتبع لبنوك تجارية.
كما سجل عدد الأسهم المتداولة خلال ذات الفترة، انخفاضا بنسبة 15.9 بالمئة، حيث بلغ 58 مليون سهم خلال أول 8 أشهر من هذا العام، مقابل 69 مليون سهم خلال ذات الفترة من العام الماضي، وقد استقر عدد الصفقات المنفذة عند 5.5 مليون صفقة دون تغيير يذكر.
--(بترا)
م ف/ أ أ/ب ط
06/09/2023 10:27:43
MENAFN06092023000117011021ID1107015141
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.