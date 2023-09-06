العمل: تمديد فترة التقدم لوظائف التمريض في ألمانيا

عمان 6 أيلول (بترا) - أعلنت وزارة العمل بالتعاون مع الحكومة الفدرالية الألمانية، ممثلة بوكالة العمل الاتحادية في ألمانيا، وبالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، في إطار برنامج TRIPLE WIN عن تمديد فترة التقدم لوظيفة ممرض/ ممرضة من حملة درجة البكالوريوس في التمريض، للعمل في ألمانيا.







وأفادت الوزارة في بيان صحفي اليوم أن التقدم للاشتراك في البرنامج سيكون متاحا حتى 14 أيلول الحالي، موضحة نشر التفاصيل على موقع الوزارة والتقدم من خلال الرابط:

(بترا)





ع ف/ب ط

06/09/2023 10:19:28