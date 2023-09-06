العمل: تمديد فترة التقدم لوظائف التمريض في ألمانيا

العمل: تمديد فترة التقدم لوظائف التمريض في ألمانيا
التاريخ
9/6/2023 4:28:19 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 6 أيلول (بترا) - أعلنت وزارة العمل بالتعاون مع الحكومة الفدرالية الألمانية، ممثلة بوكالة العمل الاتحادية في ألمانيا، وبالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، في إطار برنامج TRIPLE WIN عن تمديد فترة التقدم لوظيفة ممرض/ ممرضة من حملة درجة البكالوريوس في التمريض، للعمل في ألمانيا.
وأفادت الوزارة في بيان صحفي اليوم أن التقدم للاشتراك في البرنامج سيكون متاحا حتى 14 أيلول الحالي، موضحة نشر التفاصيل على موقع الوزارة والتقدم من خلال الرابط:
(بترا)
ع ف/ب ط
06/09/2023 10:19:28
MENAFN06092023000117011021ID1107015140
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