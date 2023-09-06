عمان 6 أيلول (بترا) - بحث رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، مع السفير الاردني الجديد في باكستان الدكتور معن خريسات، آليات تعزيز وتطوير فرص التعاون التجاري والاستثماري المتاحة بين البلدين.

وحسب بيان للغرفة، اليوم الأربعاء، تناول اللقاء سبل تنمية وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، من خلال تبادل البعثات التجارية وإقامة المعارض لاستكشاف أسواق جديدة وتوسيع آفاق التعاون المشترك.

وأشارا خلال اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة، الى أهمية دور السفارة الأردنية في باكستان بتوفير بيانات حول احتياجات السوق الباكستانية من السلع والخدمات، والترويج للفرص الاستثمارية في المملكة، في ضوء القانون الجديد للبيئة الاستثمارية الذي يمنح العديد من المزايا والحوافز للمستثمرين.

وقال الحاج توفيق إن العلاقات الأردنية الباكستانية في المجال الاقتصادي دون مستوى الطموحات ما يتطلب تعزيز التواصل بين مختلف الجهات المعنية في البلدين لتطوير فرص التعاون بين أصحاب الأعمال لا سيما بالقطاعات الواعدة.

وبين خلال اللقاء، الذي حضره نائبا رئيس الغرفة نبيل الخطيب وبهجت حمدان، حرص القطاع التجاري والخدمي على زيادة وتعزيز مستورداته من المنتجات الباكستانية، ولاسيما اللحوم والأسماك والأرز والمواد النسيجية والألبسة، إلى جانب تصدير منتجات المملكة من صناعات الأسمدة والفوسفات والبوتاس وغيرها.

وأكد الحاج توفيق استعداد الغرفة لاستقبال الوفود التجارية من باكستان لتعزيز مستوى علاقات البلدين الاقتصادية والاستفادة من موقع الأردن الاستراتيجي لدخول أسواق المنطقة، و إمكانية تشكيل وفد اقتصادي اردني من مختلف القطاعات لزيارة باكستان واكتشاف الفرص الاستثمارية هناك.

من جانبه، أكد السفير خريسات ضرورة التعاون لتنظيم برنامج من قبل وكلاء السياحة والسفر لزيارة المعالم السياحية في الأردن، بحيث يتضمن البرنامج شرحاً تفصيلياً لجميع الأنشطة والفعاليات التي يمكن ان يحظى بها الزائر الباكستاني بما فيها خارطة سياحية للمواقع الأثرية والدينية والكلف المالية.

وأشار الى أنه من المتوقع خلال ربيع العام المقبل 2024 انعقاد اجتماعات اللجنة الوزارية الأردنية الباكستانية المشتركة، وهي فرصة مناسبة لعقد منتدى لرجال الأعمال الأردنيين والباكستانيين على هامش الاجتماعات بالتعاون مع هيئات القطاع الخاص الاردني للتشبيك بين القطاع الخاص، بما يسهم في تعزيز حجم التبادل التجاري والاستثماري المشترك.

ودعا السفير الغرف التجارية لتحديد أولوياتها في المجال الاقتصادي والاستثماري والخدمي والسياحي لجهة زيادة المبادلات التجارية بين البلدين وتزويده بهذه الأولويات وخطة عمل للمباشرة بالتنسيق مع الجانب الباكستاني لتحقيق الأهداف المرجوة.

من جانبهما، أكد الخطيب وحمدان، استعداد الغرفة التام لتقديم جميع التسهيلات التي من شأنها تطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية الأردنية الباكستانية، مرحبين بأية زيارة لأي وفد تجاري من غرف التجارة والصناعة الباكستانية لزيارة المملكة.

وأشارا إلى أن قطاع السياحة قد يكون أهم المجالات التي تسهم بدفع علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين ما يتطلب توفير خط طيران مباشر، موضحين أن الفرصة متاحة لرفع مبادلاتهما التجارية في ضوء وجود خطوط ملاحية بحرية ما يؤدي الى تسهيل عمليات نقل البضائع بكلف مالية مناسبة.

وأكدا أهمية تطبيق برنامج "عمره بلس"، مع باكستان والذي يسمح للمعتمرين بالدخول للأردن أولا والتجول في مدن المملكة وزيارة المواقع الدينية ومن ثم المغادرة لأداء العمرة، أو الذهاب للعمرة ومن ثم الدخول للأردن، مبينين أن البرنامج سيفتح آفاقاً جديدة للسياحة وسيعود بالنفع على القطاعات الخاصة ذات العلاقة بالسياحة كقطاع الفندقة والمطاعم السياحية وغيرها.

من جهته، أكد مدير عام الغرفة هشام الدويك ضرورة تفعيل مجلس الأعمال الأردني الباكستاني المشترك الذي يضم غرفتي تجارة وصناعة الأردن واتحاد غرف التجارة الباكستانية بهدف تطوير وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، ولاسيما بين مؤسسات القطاع الخاص.

يذكر أن صادرات المملكة إلى باكستان بلغت نحو 16 مليون دولار خلال العام الماضي 2022 مقابل 38 مليون دولار مستوردات.

-- (بترا)

س ص/اص/ب ط

06/09/2023 09:54:27