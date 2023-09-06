العقبة الاقتصادية: تعليمات التطبيقات الذكية ستحافظ على راحة المستخدمين من الركاب
التاريخ
9/6/2023 4:28:18 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)
العقبة 6 أيلول (بترا)- أمين المعايطة- أكدت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، أن التعليمات الخاصة بالتطبيقات الذكية لنقل الركاب من شأنها الحفاظ على راحة المستخدمين من الركاب، والإحاطة بالأمان المشهود في منطقة العقبة.
وقالت السلطة في بيان اليوم الأربعاء: إن التعليمات الخاصة بالتطبيقات الذكية لنقل الركاب داخل منطقة العقبة صدرت للمرة الأولى عام 2017، وكانت مختصة بمركبات التاكسي العمومي الأخضر، مشيرة إلى ان السلطة ارتأت ضرورة تعديل هذه التعليمات لشمول مشغلي المركبات الخصوصية بالصفة الفردية، على الرغم من انتهاء خمس سنوات مضت، وعدم الالتزام بالتطبيقات الذكية للمشغلين في العقبة.
وبحسب البيان، فإنه وبصدور التعليمات المعدلة في شهر آب الماضي، يجري الآن وضع الاشتراطات والمتطلبات الخاصة بتطبيق هذه التعليمات على الشركات المهتمة بتشغيل خدمة التطبيقات الذكية داخل العقبة.
وأردف البيان، أنه حتى الآن لم يتم تقييم أي طلب من أي شركة، ولحين الانتهاء من تثبيت الشروط والمتطلبات لهذه التعليمات، ستتمكن السلطة من تلافي التطبيقات المخالفة وغير المرخصة داخل المنطقة، ما يسهم في الحفاظ على راحة الركاب في منطقة العقبة.
وأوضح البيان أن التاكسي الأخضر ستمنح تطبيقات ذكية متطورة لمواكبة التقدم، وكذلك إعفاء مشغلي التاكسي الأخضر في العقبة من رسوم التسجيل كافة، لافتة إلى أن المهلة المحددة ستنتهي مع نهاية العام في حدها الأقصى، وذلك أسوة بمناطق المملكة كافة التي جرى تشغيل التطبيقات الذكية فيها دون أي تضارب في مصالح الجميع.
--(بترا)
ا م/ ف ج
06/09/2023 09:52:05
MENAFN06092023000117011021ID1107015137
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