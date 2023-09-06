العقبة 6 أيلول (بترا)- أمين المعايطة- أكدت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، أن التعليمات الخاصة بالتطبيقات الذكية لنقل الركاب من شأنها الحفاظ على راحة المستخدمين من الركاب، والإحاطة بالأمان المشهود في منطقة العقبة.

وقالت السلطة في بيان اليوم الأربعاء: إن التعليمات الخاصة بالتطبيقات الذكية لنقل الركاب داخل منطقة العقبة صدرت للمرة الأولى عام 2017، وكانت مختصة بمركبات التاكسي العمومي الأخضر، مشيرة إلى ان السلطة ارتأت ضرورة تعديل هذه التعليمات لشمول مشغلي المركبات الخصوصية بالصفة الفردية، على الرغم من انتهاء خمس سنوات مضت، وعدم الالتزام بالتطبيقات الذكية للمشغلين في العقبة.

وبحسب البيان، فإنه وبصدور التعليمات المعدلة في شهر آب الماضي، يجري الآن وضع الاشتراطات والمتطلبات الخاصة بتطبيق هذه التعليمات على الشركات المهتمة بتشغيل خدمة التطبيقات الذكية داخل العقبة.

وأردف البيان، أنه حتى الآن لم يتم تقييم أي طلب من أي شركة، ولحين الانتهاء من تثبيت الشروط والمتطلبات لهذه التعليمات، ستتمكن السلطة من تلافي التطبيقات المخالفة وغير المرخصة داخل المنطقة، ما يسهم في الحفاظ على راحة الركاب في منطقة العقبة.

وأوضح البيان أن التاكسي الأخضر ستمنح تطبيقات ذكية متطورة لمواكبة التقدم، وكذلك إعفاء مشغلي التاكسي الأخضر في العقبة من رسوم التسجيل كافة، لافتة إلى أن المهلة المحددة ستنتهي مع نهاية العام في حدها الأقصى، وذلك أسوة بمناطق المملكة كافة التي جرى تشغيل التطبيقات الذكية فيها دون أي تضارب في مصالح الجميع.

--(بترا)

ا م/ ف ج

06/09/2023 09:52:05