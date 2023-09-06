وفد يطلع على تطبيق مدارس مهنية لبرنامج بيتك في لواء بني عبيد

اربد 6 أيلول (بترا) - اطلع وفد من وزارة التربية والتعليم على مُجريات تطبيق مناهج وتخصصات برنامج "بيتك" في عدد من المدارس المهنيّة التابعة لمديريّة لواء بني عبيد.

واطلع الوفد على الإجراءات التنفيذيّة المطبقة والتي تُعنى بتقديم نهج مُبتكر للتعليم المُتمازج لتدريس منهاج بيتك، وأعداد المقبولين مُنذ بداية العام الدراسي الجديد.

وأكد مدير التربية الدكتور زهير الرباعي، أن تنفيذ مثل هذه البرامج يأتي انطلاقاً من إيمان وزارة التربية والتعليم بضرورة إكساب الطلبة مجموعة من المهارات التي تساعدهم في بناء ذاتهم وقدراتهم وتعزيز ثقافة التعليم المهني، بما يسهم في رفدهم بالمهارات الحياتية والأنشطة التي يحتاجها سوق العمل.

وقدم الرباعي، عرضا عما جرى تنفيذه من تجهيزات للغرف الصفيّة والمشاغل المهنيّة، التي تُعنى بتطوير التعليم والتدريب المهني في المدارس المهنية بأحدث التقنيات العمليّة والبرمجيّة.

واستهلت الجولة في مدرسة الحصن المهنية الثانوية للبنات، ومدرسة عمر اللافي الثانوية للبنين، ومدرسة ضاحية الأمير راشد الأساسية المختلطة.

يذكر أن شركة بيرسون التي تنفذ برنامج "بيتك"، تعمل على تطوير المناهج التخصصيّة وبرامج تدريب المُعلمين في تخصصات الهندسة والأعمال وتكنولوجيا المعلومات والتعليم الفندقي والزراعي والتجميل، خلال العام الدراسي 2024/2023، تليها تخصصات السياحة والسفر والإعلام الإبداعي والفنون والتصميم والبناء خلال العام الدراسي 2025/2024.

-- (بترا)

ا.ح/أ م/ب ط

06/09/2023 09:48:18