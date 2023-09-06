وفد يطلع على تطبيق مدارس مهنية لبرنامج بيتك في لواء بني عبيد
التاريخ
9/6/2023 4:28:17 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)
اربد 6 أيلول (بترا) - اطلع وفد من وزارة التربية والتعليم على مُجريات تطبيق مناهج وتخصصات برنامج "بيتك" في عدد من المدارس المهنيّة التابعة لمديريّة لواء بني عبيد.
واطلع الوفد على الإجراءات التنفيذيّة المطبقة والتي تُعنى بتقديم نهج مُبتكر للتعليم المُتمازج لتدريس منهاج بيتك، وأعداد المقبولين مُنذ بداية العام الدراسي الجديد.
وأكد مدير التربية الدكتور زهير الرباعي، أن تنفيذ مثل هذه البرامج يأتي انطلاقاً من إيمان وزارة التربية والتعليم بضرورة إكساب الطلبة مجموعة من المهارات التي تساعدهم في بناء ذاتهم وقدراتهم وتعزيز ثقافة التعليم المهني، بما يسهم في رفدهم بالمهارات الحياتية والأنشطة التي يحتاجها سوق العمل.
وقدم الرباعي، عرضا عما جرى تنفيذه من تجهيزات للغرف الصفيّة والمشاغل المهنيّة، التي تُعنى بتطوير التعليم والتدريب المهني في المدارس المهنية بأحدث التقنيات العمليّة والبرمجيّة.
واستهلت الجولة في مدرسة الحصن المهنية الثانوية للبنات، ومدرسة عمر اللافي الثانوية للبنين، ومدرسة ضاحية الأمير راشد الأساسية المختلطة.
يذكر أن شركة بيرسون التي تنفذ برنامج "بيتك"، تعمل على تطوير المناهج التخصصيّة وبرامج تدريب المُعلمين في تخصصات الهندسة والأعمال وتكنولوجيا المعلومات والتعليم الفندقي والزراعي والتجميل، خلال العام الدراسي 2024/2023، تليها تخصصات السياحة والسفر والإعلام الإبداعي والفنون والتصميم والبناء خلال العام الدراسي 2025/2024.
-- (بترا)
ا.ح/أ م/ب ط
06/09/2023 09:48:18
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