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المنتخب الوطني لكرة القدم يلتقي نظيره النرويجي غدا

9/6/2023 4:28:17 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 6 أيلول (بترا) - يلتقي المنتخب الوطني لكرة القدم نظيره منتخب النرويج عند الساعة الثامنة من مساء يوم غد الخميس، في المباراة الودية التي تقام في العاصمة النرويجية أوسلو.
وتأتي المباراة في إطار تحضيرات المنتخب الوطني للاستحقاقات الرسمية المقبلة المتمثلة بتصفيات كأس العالم ونهائيات كأس آسيا.
ويضم المنتخب النرويجي نجوما متميزين أمثال نجم مانشيستر سيتي الانجليزي ايرلينج هالاند الذي فاز أخيرا بجائزة أفضل لاعب في أوروبا.
ويتوقع ان تشهد المباراة حضورا رسميا، كما يجري على هامش المباراة توقيع اتفاقيات تعاون بين الاتحادين الأردني والنرويجي لكرة القدم.
وسيغادر المنتخب الوطني بعد المباراة متوجها إلى أذربيجان للقاء منتخبها وديا يوم 12 الشهر الحالي.
-- (بترا)
خ خ/اص/ب ط
06/09/2023 09:38:05

MENAFN06092023000117011021ID1107015135

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