المنتخب الوطني لكرة القدم يلتقي نظيره النرويجي غدا
التاريخ
9/6/2023 4:28:17 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 6 أيلول (بترا) - يلتقي المنتخب الوطني لكرة القدم نظيره منتخب النرويج عند الساعة الثامنة من مساء يوم غد الخميس، في المباراة الودية التي تقام في العاصمة النرويجية أوسلو.
وتأتي المباراة في إطار تحضيرات المنتخب الوطني للاستحقاقات الرسمية المقبلة المتمثلة بتصفيات كأس العالم ونهائيات كأس آسيا.
ويضم المنتخب النرويجي نجوما متميزين أمثال نجم مانشيستر سيتي الانجليزي ايرلينج هالاند الذي فاز أخيرا بجائزة أفضل لاعب في أوروبا.
ويتوقع ان تشهد المباراة حضورا رسميا، كما يجري على هامش المباراة توقيع اتفاقيات تعاون بين الاتحادين الأردني والنرويجي لكرة القدم.
وسيغادر المنتخب الوطني بعد المباراة متوجها إلى أذربيجان للقاء منتخبها وديا يوم 12 الشهر الحالي.
-- (بترا)
خ خ/اص/ب ط
06/09/2023 09:38:05
MENAFN06092023000117011021ID1107015135
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