بحث سبل التعاون بين مديرية لواءي الطيبة والوسطية والإدارة الملكية لحماية البيئة
التاريخ
9/6/2023 4:28:16 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)
إربد 6 أيلول (بترا) - بحث مدير التربية والتعليم للواءي الطيبة والوسطية حمزة النجادات، أمس الثلاثاء، مع الإدارة الملكية لحماية البيئة سبل التعاون لزيادة وتعزيز الوعي البيئي لدى طلبة المدارس.
وأكد النجادات خلال الاجتماع، ضرورة تضافر الجهود لتعزيز الوعي البيئي، ونشر ثقافة الحرص والاهتمام بالحياة الطبيعية لدى الطلبة وذلك من خلال المبادرات والبرامج التدريبية المختلفة، لا سيما أن حماية البيئة والعناية بها من الأبعاد المهمة التي تسهم في الوصول إلى بيئة خضراء صحية ومستدامة.
وأشار إلى أن المديرية عملت على تفعيل خطة لإطلاق مبادرة ومشروع "بيئتي الأجمل" و "لمدرتسي أنتمي"، الأسبوع المقبل وتشكيل فريق لمتابعتها ضمن الأسس والمعايير التي أعدتها وزارة التربية والتعليم لضمان تحقيق أهداف المبادرة ونجاحها.
بدوره، أشار المقدم عمر الرميثان من الإدارة الملكية لحماية البيئة، إلى حرص الإدارة على تقديم الدعم والتوعية البيئية لمدارس المديرية من خلال تقديم المحاضرات وتنفيذ ورش العمل وحملات النظافة وزراعة الحدائق المدرسية بالأشجار الحرجية وعقد دورات تدريبية لإعادة التدوير والاستدامة.
وتخلل الاجتماع عرض قصص نجاح في مجال تحسين البيئة المدرسية من مديريات مجاورة ضمن إطار الشراكة مع الإدارة الملكية لحماية البيئة.
-- (بترا)
ا.ح/ب ط
06/09/2023 09:37:09
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