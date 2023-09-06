إربد 6 أيلول (بترا) - بحث مدير التربية والتعليم للواءي الطيبة والوسطية حمزة النجادات، أمس الثلاثاء، مع الإدارة الملكية لحماية البيئة سبل التعاون لزيادة وتعزيز الوعي البيئي لدى طلبة المدارس.

وأكد النجادات خلال الاجتماع، ضرورة تضافر الجهود لتعزيز الوعي البيئي، ونشر ثقافة الحرص والاهتمام بالحياة الطبيعية لدى الطلبة وذلك من خلال المبادرات والبرامج التدريبية المختلفة، لا سيما أن حماية البيئة والعناية بها من الأبعاد المهمة التي تسهم في الوصول إلى بيئة خضراء صحية ومستدامة.

وأشار إلى أن المديرية عملت على تفعيل خطة لإطلاق مبادرة ومشروع "بيئتي الأجمل" و "لمدرتسي أنتمي"، الأسبوع المقبل وتشكيل فريق لمتابعتها ضمن الأسس والمعايير التي أعدتها وزارة التربية والتعليم لضمان تحقيق أهداف المبادرة ونجاحها.

بدوره، أشار المقدم عمر الرميثان من الإدارة الملكية لحماية البيئة، إلى حرص الإدارة على تقديم الدعم والتوعية البيئية لمدارس المديرية من خلال تقديم المحاضرات وتنفيذ ورش العمل وحملات النظافة وزراعة الحدائق المدرسية بالأشجار الحرجية وعقد دورات تدريبية لإعادة التدوير والاستدامة.

وتخلل الاجتماع عرض قصص نجاح في مجال تحسين البيئة المدرسية من مديريات مجاورة ضمن إطار الشراكة مع الإدارة الملكية لحماية البيئة.

-- (بترا)

ا.ح/ب ط

06/09/2023 09:37:09