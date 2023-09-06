فيضانات تضرب اليونان وتركيا وبلغاريا تخلف قتلى

عمان 6 أيلول (بترا) - ضربت العواصف المطيرة الشديدة الليلة الماضية، اليونان وتركيا وبلغاريا المجاورة، مخلفة قتلى ومفقودين بالإضافة إلى الكثير من الدمار.

وشهدت عدة مناطق فيضانات وسيول جارفة في الساعات الأخيرة في اليونان، غير مسبوقة في مثل هذا الشهر من السنة، وحظرت الشرطة اليونانية حركة المرور في بلدة فولوس وسط البلاد ومنطقة بيليون الجبلية القريبة وجزيرة سكياثوس السياحية، حيث تسببت الأمطار الغزيرة بوفاة شخص واحد، وفيضانات وصل ارتفاعها إلى حوالي المتر في الشوارع ومحيط البيوت في بعض المناطق، كما جرفت الفيضانات السيارات على الطرقات.

وبحسب وكالة أنباء "أثينا" المقدونية، طلبت هيئة الأرصاد الجوية اليونانية من السكان البقاء في بيوتهم، محذرة من تعرض منطقة بيليون لحوالي 6.5 إلى 7 سنتيمترات (2.5 إلى 2.8 بوصة) من الأمطار، اليوم الأربعاء أيضًا، في حين من المتوقع أن يتراوح هطول الأمطار من 5 -6 سنتيمترات في مدينة كارديتسا وسط البلاد، مشيرة إلى أن متوسط هطول الأمطار السنوي في منطقة أثينا يبلغ حوالي 40 سم.

وفي تركيا، تسببت الفيضانات بمقتل ما لا يقل عن 6 أشخاص، بينهم اثنان من المصطافين جرفهما سيل اجتاح موقع تخييم شمال غرب البلاد.

وبحسب وكالة أنباء "الأناضول"، قال وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، إن أربعة أشخاص آخرين فقدوا بعد أن اجتاحت الفيضانات موقع المخيم في ولاية "قرقلر إيلي" بالقرب من الحدود مع بلغاريا.

وأضاف إن نحو 12 من المصطافين كانوا في الموقع عندما وقعت الفيضانات، وكتب على موقع "إكس"، ان فرق البحث عثرت على جثتين، مشيرا إلى أن "جهود البحث والإنقاذ عن المفقودين مستمرة دون انقطاع".

وفي بلغاريا، قال رئيس الوزراء نيكولاي دينكوف إن شخصين لقيا مصرعهما، وفقد ثلاثة آخرون بعد أن تسببت عاصفة في فيضانات على الساحل الجنوبي للبحر الأسود الليلة الماضية، وفقا لوكالة الأنباء البلغارية الرسمية "ب ت أ".

وتأتي الفيضانات الكارثية في اليونان وتركيا وبلغاريا وسط موجة من الطقس القاسي في أوروبا جلبت حرارة استثنائية إلى أجزاء من القارة وتسببت في طوفان مميت في إسبانيا.

-- (بترا)

رصد/أغ/اص/ب ط

06/09/2023 09:15:51