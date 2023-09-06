ارتفاع النفط وسط مخاوف نقص الإمدادات السعودية والروسية

عمان 6 أيلول (بترا)- ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، وسط قلق في الأسواق من نقص في الإمدادات، ولاسيما بعد أن مددت السعودية وروسيا تخفيضاتهما الطوعية في الإمدادات حتى نهاية العام الحالي.

ووفقا لشبكة )سي إن بي سي( الاقتصادية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتا بما يعادل 0.2 بالمئة إلى 90.21 دولار للبرميل.

وسجل الخام أمس الثلاثاء، أول تجاوز لمستوى 90 دولارا منذ تشرين الأول الماضي في اليوم السادس على التوالي من المكاسب.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 23 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 86.92 دولار للبرميل، بعد أن لامست أعلى مستوى في عشرة أشهر في الجلسة السابقة.

--(بترا)

رصد/أغ/اص

06/09/2023 09:15:42