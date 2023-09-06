الكرك 6 أيلول (بترا) - عودة الجعافرة – تشكل المهرجانات الثقافية والسياحية التي تنظمها مديرية ثقافة الكرك سنويا، بالتعاون مع الهيئات والمؤسسات الثقافية، نافذة وطنية على تجذير واكتشاف الإبداع والمبدعين ودعم الصناعات الثقافية وترويج مسارات المنطقة سياحيا.

وقالت مديرة ثقافة الكرك عروبة الشمايلة، خلال افتتاح فعاليات مهرجان المثلث الذهبي الدولي الثقافي والسياحي في الكرك يوم أمس، في دورته التاسعة، إن تعدد إقامة المهرجانات الثقافية السياحية سنويا في الكرك وبمشاركة واسعة من المجتمع المحلي ودول عربية، يشكل تظاهرة ثقافية فنية وسياحية لتعميق قيم التبادل الثقافي والحضاري وبناء جسور المعرفة وحمل الرسالة الحقيقية للثقافة وإبراز الصناعات الثقافية.

وأكدت أن مهرجان المثلث الذهبي، بالإضافة إلى مهرجان مؤاب الشعري، يشكلان توأمان لإبراز الرمزية التاريخية والحضارية والسياحية لمدينة الكرك عبر العصور ووضعها على خريطة المسارات السياحية.

من جانبها، قال رئيس جمعية واحة الفكر للأدب الشاعر شوكت البطوش، إن الجمعية دأبت وبانتظام سنويا على إقامة مهرجان المثلث الذهبي بمشاركة عربية ومحلية واسعة، بهدف تبادل المعارف والثقافات والاطلاع على التجارب الأدبية وألوانها وتسويق الشعر والفن الأردني والتعريف به، بالإضافة إلى تعميق صداقة الأخوة بين الأدباء والكتاب الأردنيين وغيرهم من الدول العربية.

بدوره، قال الأديب نايف النوايسة، في ظل العولمة وتغول التكنولوجيا ومزاحمتها للقيم المجتمعية الأصيلة، تأتي المهرجانات الثقافية لصناعة ثقافة جادة وشاملة نواجه بها العالم والمستقبل، لما تلعبه الثقافة والفكر والأدب من دور محفز للإلهام في بناء الحضارات الإنسانية وتحصين الأفراد من الاغتراب والضياع.

وأضاف أنها تشكل نافذة سياحية وثقافية للمحافظة، لما تتميز به من موقع استراتيجي مهم واحتضانها عشرات المواقع الأثرية والسياحية وإبداعات فنية متنوعة تبقي تاريخ المدينة حاضرا في المشهد الثقافي العربي والعالمي، وتعكس التنوع الثقافي والإنساني، إضافة إلى اكتشاف إبداعات الآخرين والتفاعل معها وتبادل التجارب والخبرات وتعميقها والبناء عليها.

-- (بترا)

ع ج/أ م/ب ط

06/09/2023 09:11:52