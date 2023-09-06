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واشنطن: السجن 22 عاما لقائد براود بويز السابق بقضية الكابيتول

9/6/2023 4:28:15 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

واشنطن 6 أيلول (بترا) - قضت محكمة أميركية، مساء أمس الثلاثاء، بسجن القائد السابق لمجموعة "براود بويز" اليمينية المتطرفة "انريكي تاريو" لمدة 22 عاما، في أقسى حكم حتى الآن بحق مشارك في الهجوم على مبنى الكابيتول في 6 كانون الثاني2021، بحسب واشنطن تايمز.
وقال القاضي تيموثي كيلي في واشنطن خلال جلسة النطق بالحكم "ذاك اليوم كسر تقاليدنا الراسخة سابقاً بالانتقال السلمي للسلطة"، معتبرا أنّ تاريو البالغ 39 عاما "كان القائد الرئيسي للمؤامرة" الهادفة إلى منع المصادقة على انتخاب الديموقراطي جو بايدن رئيسا بعد فوزه على الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب في انتخابات 2020.
-- (بترا)
ب خ/اص/ب ط
06/09/2023 07:51:56

MENAFN06092023000117011021ID1107015130

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