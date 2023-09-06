واشنطن: السجن 22 عاما لقائد براود بويز السابق بقضية الكابيتول
التاريخ
9/6/2023 4:28:15 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)
واشنطن 6 أيلول (بترا) - قضت محكمة أميركية، مساء أمس الثلاثاء، بسجن القائد السابق لمجموعة "براود بويز" اليمينية المتطرفة "انريكي تاريو" لمدة 22 عاما، في أقسى حكم حتى الآن بحق مشارك في الهجوم على مبنى الكابيتول في 6 كانون الثاني2021، بحسب واشنطن تايمز.
وقال القاضي تيموثي كيلي في واشنطن خلال جلسة النطق بالحكم "ذاك اليوم كسر تقاليدنا الراسخة سابقاً بالانتقال السلمي للسلطة"، معتبرا أنّ تاريو البالغ 39 عاما "كان القائد الرئيسي للمؤامرة" الهادفة إلى منع المصادقة على انتخاب الديموقراطي جو بايدن رئيسا بعد فوزه على الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب في انتخابات 2020.
-- (بترا)
ب خ/اص/ب ط
06/09/2023 07:51:56
MENAFN06092023000117011021ID1107015130
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