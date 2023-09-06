طقس حار نسبيا اليوم وصيفي الخميس والجمعة

عمان 6 أيلول (بترا) - يتوقع اليوم الأربعاء، أن تسجل درجات الحرارة العظمى أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من العام بحوالي (2-4) درجات مئوية، لذا تكون الأجواء حارة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية والسهول وحارة في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية في جنوب وشرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الخميس، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء صيفية عادية فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحارة نسبياً الى حارة في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة خاصة في جنوب المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتبقى الأجواء الجمعة، صيفية عادية فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحارة نسبياً الى حارة في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

ويطرأ يوم السبت، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، لذا تكون الأجواء حارة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية والسهول وحارة في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 35 - 23 درجة مئوية، وفي غرب عمان 33 - 21، وفي المرتفعات الشمالية 32 - 20 وفي مرتفعات الشراة 31 - 19، وفي مناطق البادية 41 - 24، وفي مناطق السهول 35 - 23، وفي الأغوار الشمالية 40 - 27، وفي الأغوار الجنوبية 42 - 29، وفي البحر الميت 41 - 28، وفي خليج العقبة 42 - 29 درجة مئوية.

-- (بترا)

م ح/اص/ب ط

06/09/2023 07:47:54