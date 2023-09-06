نسمة محجوب: أنتظر مهرجان القلعة كل عام وأشعر بالثقة على المسرح
التاريخ
9/6/2023 4:27:44 AM
(MENAFN- Youm7) تلتقى الفنانة نسمة محجو
جمهورها في مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء الـ 31 في الليلة الـ 12من فعاليات المهرجان وذلك، اليوم الأربعاء، حيث قالت في تصريح لـ"اليوم السابع"
إنها تحب مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، وتنتظره من العام للعام.
وأوضحت نسمة محجوب أن الجمهور يريدون الغناء والرقص، ويأتون للفنان فى وقت مبكر، وله شعور خاص، مشددة على أنها تحس بمشاعر متضاربة عند ظهورها على المسرح، قائلة: "برتاح على المسرح أكثر من اختلاطى بالناس فى الحياة العادية، بحس بثقة وببقى أنا وبس. ويعد مهرجان قلعة صلاح الدين من تنظيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار.
وقال الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا: "إن مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء فى دورته 31 تم تطويره ليتخذ شكلاً جديدًا يهدف إلى تقديم ألوان إبداعية جادة تناسب أذواق مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية.
وأضاف رئيس الأوبرا: "إن الفعاليات تشهد مشاركات أولى لعدد من الفنانين المصريين والعرب إضافة إلى ثنائيات غنائية متنوعة وظهور لعدد من نجوم التسعينيات، مشيرًا إلى أن عدد الفعاليات هذا العام يصل إلى 45 حفلاً، حيث يقام حفلان متتاليان على مسرح المحكى إلى جانب حفل يستضيفه مسرح خارجى تم استحداثه وإعداده لاستقبال الجمهور أثناء الدخول".
وأوضح الدكتور خالد داغر: "أنه تم وضع 5000 مقعد لضيوف الفعاليات إلى جانب شاشات ضخمة لنقل العروض تيسيرًا على الجمهور، وأوضح أن مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء من التظاهرات الراسخة واحد أهم المحافل التى تنظمها وزارة الثقافة ومنذ ميلاده عام 1990 نجح فى تحقيق شعبية ضخمة بسبب تنوع وثراء محتواه الفني".
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