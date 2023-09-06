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نسمة محجوب: أنتظر مهرجان القلعة كل عام وأشعر بالثقة على المسرح

9/6/2023 4:27:44 AM
(MENAFN- Youm7) تلتقى الفنانة نسمة محجو
جمهورها في مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء الـ 31 في الليلة الـ 12من فعاليات المهرجان وذلك، اليوم الأربعاء، حيث قالت في تصريح لـ"اليوم السابع"
إنها تحب مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، وتنتظره من العام للعام.

وأوضحت نسمة محجوب أن الجمهور يريدون الغناء والرقص، ويأتون للفنان فى وقت مبكر، وله شعور خاص، مشددة على أنها تحس بمشاعر متضاربة عند ظهورها على المسرح، قائلة: "برتاح على المسرح أكثر من اختلاطى بالناس فى الحياة العادية، بحس بثقة وببقى أنا وبس.

ويعد مهرجان قلعة صلاح الدين من تنظيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار.
وقال الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا: "إن مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء فى دورته 31 تم تطويره ليتخذ شكلاً جديدًا يهدف إلى تقديم ألوان إبداعية جادة تناسب أذواق مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية.
وأضاف رئيس الأوبرا: "إن الفعاليات تشهد مشاركات أولى لعدد من الفنانين المصريين والعرب إضافة إلى ثنائيات غنائية متنوعة وظهور لعدد من نجوم التسعينيات، مشيرًا إلى أن عدد الفعاليات هذا العام يصل إلى 45 حفلاً، حيث يقام حفلان متتاليان على مسرح المحكى إلى جانب حفل يستضيفه مسرح خارجى تم استحداثه وإعداده لاستقبال الجمهور أثناء الدخول".
وأوضح الدكتور خالد داغر: "أنه تم وضع 5000 مقعد لضيوف الفعاليات إلى جانب شاشات ضخمة لنقل العروض تيسيرًا على الجمهور، وأوضح أن مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء من التظاهرات الراسخة واحد أهم المحافل التى تنظمها وزارة الثقافة ومنذ ميلاده عام 1990 نجح فى تحقيق شعبية ضخمة بسبب تنوع وثراء محتواه الفني".



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