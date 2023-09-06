نزهة يونس شقيقة هيام يونس غنت للتبولة أغنية شهيرة هي " مشغولة وعم بعمل تبولة " ، كما غنت نجاح سلام للتبولة في أغنية شهيرة لها تقول فيها " ميل يا غزيل .. يا غزيل ميل .. ميلك ميوله .. قيلك قيوله .. نسقيك فنجان قهوة ونعملك تبولة .."

غنت أيضا صباح قائلة : عالتبولة التبولة عالتبولة .. شغل ايدينا الحلوة هالتبولة ذوقك طيب يا هند ودوقي شوية .. شو ناقصها وشو بدها بسرعة قولي كتير منيحة ومعقولة هالتبولة كبة كبيبة حطوها.."

نجاح سلام مغنية وممثلة لبنانية مصرية مشهورة، عُرفت من خلال أدائها العديد من الأغاني الوطنية والابتهالات الدينية، محققةً شهرةً واسعة ، وكانت علامة فنيّة استثنائية في لبنان ومصر والوطن العربي بشكلٍ عام، وساهمت منذ بداياتها في نشر الأغنية اللبنانية الأصيلة، واشتهرت بأغانيها الوطنية لمختلف البلاد العربية.

وتلقت دعمًا كبيرً من والدها الملحن الشهير محي الدين سلام، لتنطلق مسيرتها الفنية التي امتدت لأكثر من خمسة عقود متتالية مليئة بالنجاحات والإنجازات الكبيرة، وتابعت بعدها بغناء الموشحات والابتهالات الدينية. لا يزال اسمها يُذكر مع كبار النجوم، ولا تزال أعمالها خالدة في ذاكرة كل من سمع صوتها الفريد، حيث حصلت خلال مسيرتها الفنية على العديد من الألقاب ومنها“صوت العرب”، و”المطربة الفدائية”، و”ساحرة العرب”، و”عاشقة مصر”.







