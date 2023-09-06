Wednesday, 06 September 2023 05:29 GMT

مشغولة وعم بعمل تبولة.. 3 مطربات غنين للأكلة اللبنانية.. تعرف عليهن

9/6/2023 4:27:44 AM
(MENAFN- Youm7) أكلة التبولة الشعبية التي اشتهرت بها لبنان كانت محور لثلاث اغنيات غنتها ثلاث مطربات هن : صباح ونجاح سلام ونزهة يونس شقيقة الفنانة هيام يونس التي يعرفها المصريون بأغنيتها الشهيرة وهي طفلة "أصحى يا نايم صح النوم.. إحنا بقينا في شهر الصوم"، التي غنتها في فيلم " قلبي علي ولدي " للمخرج هنري بركات، وبطولة زكي رستم وكمال الشناوي وشكري سرحان وسميحة أيوب .

نزهة يونس شقيقة هيام يونس غنت للتبولة أغنية شهيرة هي " مشغولة وعم بعمل تبولة " ، كما غنت نجاح سلام للتبولة في أغنية شهيرة لها تقول فيها " ميل يا غزيل .. يا غزيل ميل .. ميلك ميوله .. قيلك قيوله .. نسقيك فنجان قهوة ونعملك تبولة .."

غنت أيضا صباح قائلة : عالتبولة التبولة عالتبولة .. شغل ايدينا الحلوة هالتبولة ذوقك طيب يا هند ودوقي شوية .. شو ناقصها وشو بدها بسرعة قولي كتير منيحة ومعقولة هالتبولة كبة كبيبة حطوها.."

نجاح سلام مغنية وممثلة لبنانية مصرية مشهورة، عُرفت من خلال أدائها العديد من الأغاني الوطنية والابتهالات الدينية، محققةً شهرةً واسعة ، وكانت علامة فنيّة استثنائية في لبنان ومصر والوطن العربي بشكلٍ عام، وساهمت منذ بداياتها في نشر الأغنية اللبنانية الأصيلة، واشتهرت بأغانيها الوطنية لمختلف البلاد العربية.

وتلقت دعمًا كبيرً من والدها الملحن الشهير محي الدين سلام، لتنطلق مسيرتها الفنية التي امتدت لأكثر من خمسة عقود متتالية مليئة بالنجاحات والإنجازات الكبيرة، وتابعت بعدها بغناء الموشحات والابتهالات الدينية. لا يزال اسمها يُذكر مع كبار النجوم، ولا تزال أعمالها خالدة في ذاكرة كل من سمع صوتها الفريد، حيث حصلت خلال مسيرتها الفنية على العديد من الألقاب ومنها“صوت العرب”، و”المطربة الفدائية”، و”ساحرة العرب”، و”عاشقة مصر”.




MENAFN06092023000132011024ID1107015127

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث