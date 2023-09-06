سليمة باشا مراد هي مطربة عراقية يهودية الديانة مواليد عام 1901، في محلة طاطران ببغداد وهي من أوائل المطربات اللاتي التحقن بالإذاعة العراقية منذ تأسيسها عام 1936 ، وتزوجت من المطرب ناظم الغزالي، وكونا ثنائي غنائي وقدما حفلات في أواخر الخمسينيات ثم سافرا لباريس لإقامة حفلات للجاليات العراقية المقيمة هناك ومن أشهر أغانيهما معا: يام العيون السود ، ذوب وتفطر ، كان القلب ساليك ٠

ويؤكد زياد عساف في كتابه " المنسي في الغناء العربي " أن سليمة لم تدرس الموسيقي أو تتعلم العزف ولكنها بقيت متألقة وفي صدارة الذين أوصلوا الأغنية العراقية لخارج الحدود ، وقدمت سليمة مئات الأغاني واستطاعت بصوتها أن توثق للتراث والفلكلور الغنائي العراقي بالإضافة للأغاني الخاصة بها، والاغنية الأشهر لسليمة مراد ارتبطت بمشروب الشاي المفضل لشعب العراق " خدري الشاي خدري .. عيوني لمن أخدره .. شمالك يا بعد الروح .. دومك مكدرة " .

شاركت سليمة مراد في بطولة الفيلم العراقي " عليا وعصام " عام 1949، المأخوذ عن قصة روميو وجولييت ، ولكن بأسلوب بدوي والفيلم من اخراج الفرنسي اندريه شوتان ، كما شاركت في فيلم " ابن الشرق " عام 1946 أمام مديحة يسري وبشارة واكيم واخراج ابراهيم حلمي، وقدمت معهما فيلما آخر بعنوان " القاهرة - بغداد " عام 1947، للمخرج المصري أحمد بدرخان وشارك في بطولته أيضا المطربة عفيفة اسكندر وحقي الشبلي .

اتهمت سليمة القتل وقبل أنها دست السم في الطعام لزوجها حسب الرواية المتداولة آنذاك ولكن اثبتت التحقيقات والدلائل فيما بعد عدم صحة هذه التهمة ، ولكن بعد هذه الحادثة بدأت الابتعاد عن الوسط الفني متفرغة لإدارة الملهي الذي افتتحه ناظم الغزالي وتوفيت عام 1974 بعد رحلة طويلة من الشهرة والثراء

وانتهت بحزنها الكبير علي رفيق دربها الغزالي ودفنت في جواره في مقبرة الشيخ معروف بالكرخ .

وقالت سليمة في أحد اللقاءات معها: جاء من يتهمني باني قتلت ناظم الغزالي واتهمني الذين جاءوا إلي بعد موته يطالبون بساعته الذهبية ليضعها ابنهم في معصمه وتراب قبر ناظم لم يجف بعد.







