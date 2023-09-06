طريقة عمل بيتزا المكرونة.. وفري ودلعي نفسك
التاريخ
9/6/2023 4:27:39 AM
(MENAFN- Youm7) بيتزا المكرونة من الأكلات الجديدة التي لا تعرفها كل ربات البيوت، لذا يستعرض اليوم السابع خلال السطور التالية على طريقة عمل بيتزا المكرونة على طريقة الشيف مي صيام
فهي من المعجنات اللذيذة التي يتقبلها الكبار والصغار والتي تعتبر من الأكلات سهلة المكونات وسريعة التحضير، حيث أن البيتزا من الأكلات التي يكثر عليها الطلب بطريقة دائمة.
طريقة تحضير بيتزا المكرونة طريقة عمل بيتزا المكرونة: المكونات:
كيس مكرونة فرن 400 جرام
2ملعقة كبيرة زيت
ملح
فلفل اسود
زعتر
زيتون مخلي اسود
فلفل رومي
فلفل ألوان
أي نوع لحوم متوفر لحمة مفرومة، أوفراخ
كوب كبيير جبنة موتزريلا
كوب جبنة رومي طريقة تحضيربيتزا المكرونة:
ضعي الملح و الفلفل الأسود والزعتر على الزيت
ثم قلبي جميع المكونات بطريقة جيدة
ثم نضيف المكرونة المسلوقة وتقلب جيدا
ثم توضع
جميع المكونات وتقلب
ثم نضعها في الصينية ويغطي الوجه بالجبنة الموتزريلا
ثم قومي بإدخالها الفرن، وتقدم كطبق بمفرده فهي غنية بالعديد من المكونات
قدمي البيتزا لأصدقائك في سهرة
مع طبق السلطة الخضراء، أوقومي بتقديمها لأولادك
فهي وجبة جيدة لذيذة ، وتناولي
معها المشروبات الطبيعية
بيتزا المكرونة
مكرونة البيتزا
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