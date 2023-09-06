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طريقة عمل بيتزا المكرونة.. وفري ودلعي نفسك

9/6/2023 4:27:39 AM
(MENAFN- Youm7) بيتزا المكرونة من الأكلات الجديدة التي لا تعرفها كل ربات البيوت، لذا يستعرض اليوم السابع خلال السطور التالية على طريقة عمل بيتزا المكرونة على طريقة الشيف مي صيام
فهي من المعجنات اللذيذة التي يتقبلها الكبار والصغار والتي تعتبر من الأكلات سهلة المكونات وسريعة التحضير، حيث أن البيتزا من الأكلات التي يكثر عليها الطلب بطريقة دائمة.


طريقة تحضير بيتزا المكرونة طريقة عمل بيتزا المكرونة: المكونات:

كيس مكرونة فرن 400 جرام

2ملعقة كبيرة زيت

ملح

فلفل اسود

زعتر

زيتون مخلي اسود

فلفل رومي

فلفل ألوان

أي نوع لحوم متوفر لحمة مفرومة، أوفراخ

كوب كبيير جبنة موتزريلا

كوب جبنة رومي

طريقة تحضيربيتزا المكرونة:

ضعي الملح و الفلفل الأسود والزعتر على الزيت
ثم قلبي جميع المكونات بطريقة جيدة

ثم نضيف المكرونة المسلوقة وتقلب جيدا

ثم توضع
جميع المكونات وتقلب

ثم نضعها في الصينية ويغطي الوجه بالجبنة الموتزريلا

ثم قومي بإدخالها الفرن، وتقدم كطبق بمفرده فهي غنية بالعديد من المكونات

قدمي البيتزا لأصدقائك في سهرة
مع طبق السلطة الخضراء، أوقومي بتقديمها لأولادك
فهي وجبة جيدة لذيذة ، وتناولي

معها المشروبات الطبيعية


بيتزا المكرونة
مكرونة البيتزا



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