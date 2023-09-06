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معايير يجب توافرها في الحقيبة المدرسية.. خدى بالك وأنتِ بتشترى

9/6/2023 4:27:39 AM
(MENAFN- Youm7) تحرص الأسر خلال هذه الفترة على شراء المستلزمات المدرسية ، ولعل أهم غرض تحرص على شرائه هو الحقيبة المدرسية التي يجب أن تتميز بعدة معايير حتى يشعر الطفل بالراحة عند حملها، ولذلك نستعرض في التقرير، معايير يجب توافرها عند شراء الحقيبة المدرسية، وفقاً لما ذكره موقع " ergoworks".

معايير يجب توافرها بالحقيبة المدرسية وزن الحقيبة

يعد وزن الحقيبة والحمولة القصوى التي يمكن أن تتحملها أمرًا مهمًا، يجب وضعه في الاعتبار لأنها سوف تمتلىء بالكتب كما إن اختيار حقيبة ظهر ثقيلة لن يكون قراراً حكيمًا، لذلك يجب تجنب حقائب الظهر المصنوعة من مواد ثقيلة مثل الجلود التي يمكن أن تضيف وزنًا كبيرًا للحمل، ويفضل اختيار حقيبة خفيفة الوزن ومريحة مصنوعة من قماش نايلون عالي الكثافة أو نايلون باليستي عالي الجودة .


حقيبة مدرسية حقيبة ذات حجم مناسب

شراء حقيبة صغيرة جدًا، يجعل الطفل يضطر لحمل بعض الكتب بين يديه لذلك يجب شراء حقيبة تتمتع، بمساحة كافية لحمل كل ما يحتاجه الطفل دون أن تكون ثقيلة أو ضخمة، ويمكن للحقيبة الواسعة أن تسمح بحمل جميع الأغراض الأساسية.


شراء حقيبة زيادة عدد الجيوب

يجب أن تتضمن حقيبة الظهر المدرسية عدد من الجيوب لتنظيم الحقيبة وحمل الأغراض مثل زجاجة الماء والمحفظة والكتب المدرسية كما تساعد الطفل على الوصول لهذه الأغراض بسهولة دون قضاء وقت طويل للبحث عنها.


حقائب مدرسية



حقائب ذات أحزمة قابلة للتعديل وأحزمة صدر آمنة

ويفضل اختيار حقائب ظهر لتحمل حمولة الكتب المدرسية واللوازم الأخرى، و مريحة ولتحقيق ذلك يفضل اختيار حقيبة ذات أحزمة خصر قابلة للتعديل و أحزمة تعليق على الكتف قابلة للتعديل وأحزمة صدر آمنة، مما يساعد الطفل على حملها بسهولة.

أحزمة كتف مبطنة

يجب شراء حقيبة مصممة بأحزمة كتف مبطنة واسعة لتقليل الضغط وحماية أكتاف الطفل، مع تذكير الطفل بأن يحمل حقيبته دائمًا على كلا الجانبين، لأن حمل الحقيبة على كتف واحدة فقط تجعل الطفل يميل نحو جانب أكثر من الجانب الآخر، مما يسبب له شعور بالألم.


تمتع الحقيبة بمميزات أخرى

يجب أن تكون حقيبة الظهر مصنوعة من مادة عاكسة للضوء لتعزيز سلامة الطفل حتى يتمكن الطفل من رؤية محتويات الحقيبة في ظروف الإضاءة المنخفضة.


اختيار حقائب مزودة بعجلات

يفضل اختيار حقائب مدرسية ترولي حتى يتمكن الطفل من سحبها بدلاً من حملها على ظهره.


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