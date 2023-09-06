معايير يجب توافرها في الحقيبة المدرسية.. خدى بالك وأنتِ بتشترى
التاريخ
9/6/2023 4:27:39 AM
(MENAFN- Youm7) تحرص الأسر خلال هذه الفترة على شراء المستلزمات المدرسية ، ولعل أهم غرض تحرص على شرائه هو الحقيبة المدرسية التي يجب أن تتميز بعدة معايير حتى يشعر الطفل بالراحة عند حملها، ولذلك نستعرض في التقرير، معايير يجب توافرها عند شراء الحقيبة المدرسية، وفقاً لما ذكره موقع " ergoworks". معايير يجب توافرها بالحقيبة المدرسية وزن الحقيبة
يعد وزن الحقيبة والحمولة القصوى التي يمكن أن تتحملها أمرًا مهمًا، يجب وضعه في الاعتبار لأنها سوف تمتلىء بالكتب كما إن اختيار حقيبة ظهر ثقيلة لن يكون قراراً حكيمًا، لذلك يجب تجنب حقائب الظهر المصنوعة من مواد ثقيلة مثل الجلود التي يمكن أن تضيف وزنًا كبيرًا للحمل، ويفضل اختيار حقيبة خفيفة الوزن ومريحة مصنوعة من قماش نايلون عالي الكثافة أو نايلون باليستي عالي الجودة .
حقيبة مدرسية حقيبة ذات حجم مناسب
شراء حقيبة صغيرة جدًا، يجعل الطفل يضطر لحمل بعض الكتب بين يديه لذلك يجب شراء حقيبة تتمتع، بمساحة كافية لحمل كل ما يحتاجه الطفل دون أن تكون ثقيلة أو ضخمة، ويمكن للحقيبة الواسعة أن تسمح بحمل جميع الأغراض الأساسية.
شراء حقيبة زيادة عدد الجيوب
يجب أن تتضمن حقيبة الظهر المدرسية عدد من الجيوب لتنظيم الحقيبة وحمل الأغراض مثل زجاجة الماء والمحفظة والكتب المدرسية كما تساعد الطفل على الوصول لهذه الأغراض بسهولة دون قضاء وقت طويل للبحث عنها.
حقائب مدرسية
حقائب ذات أحزمة قابلة للتعديل وأحزمة صدر آمنة
ويفضل اختيار حقائب ظهر لتحمل حمولة الكتب المدرسية واللوازم الأخرى، و مريحة ولتحقيق ذلك يفضل اختيار حقيبة ذات أحزمة خصر قابلة للتعديل و أحزمة تعليق على الكتف قابلة للتعديل وأحزمة صدر آمنة، مما يساعد الطفل على حملها بسهولة. أحزمة كتف مبطنة
يجب شراء حقيبة مصممة بأحزمة كتف مبطنة واسعة لتقليل الضغط وحماية أكتاف الطفل، مع تذكير الطفل بأن يحمل حقيبته دائمًا على كلا الجانبين، لأن حمل الحقيبة على كتف واحدة فقط تجعل الطفل يميل نحو جانب أكثر من الجانب الآخر، مما يسبب له شعور بالألم.
تمتع الحقيبة بمميزات أخرى
يجب أن تكون حقيبة الظهر مصنوعة من مادة عاكسة للضوء لتعزيز سلامة الطفل حتى يتمكن الطفل من رؤية محتويات الحقيبة في ظروف الإضاءة المنخفضة.
اختيار حقائب مزودة بعجلات
يفضل اختيار حقائب مدرسية ترولي حتى يتمكن الطفل من سحبها بدلاً من حملها على ظهره.
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