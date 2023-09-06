6 أسرار تُكسبك ثقة الآخرين بسهولة.. حييهم بحرارة واسمعهم باهتمام
التاريخ
9/6/2023 4:27:39 AM
(MENAFN- Youm7) فى الكثير من الأحيان قد نجد بعض الصعوبة فى الثقة بالآخرين خاصة الناس الذين لم نعرفهم من قبل، وفى المقابل نفس الشىء يحدث معنا، فمن الصعب أن يثق الناس بنا إلا بعد فترة من التعامل الجيد لمعرفة معدن الشخص، لكن عندما يشعر الشخص أن الناس تثق به فهو أمر مريح، فسيكون عندها قادرا على التواصل الجيد خاصة فى العمل مع القيام بالمهام التى لديه بكل مهارة، ويوجد بعض الأمور التى يمكن القيام بها لكسب ثقة الناس بسرعة بالشخص، وفقاً لموقع مجلة "forbes".
طرق بسيطة لجعل الناس تثق بك بسرعة:
حييهم بحرارة
على من يرغب أن يثق الناس به بشكل سريع أن يقوم بتحية الناس كما لو كان صديقا قديما، مع الابتسام بشكل عميق، لأن تلك الابتسامة تؤثر بشكل إيجابى على مزاجه مع وظائف الجسم، وتجعل الشخص مريحا لدى الناس.
تحدث بوضوح
كيف تجعل الناس تثق بك
كونك واضحًا فى تواصلك يساعد الناس على فهمك بشكل أفضل ويبنى الثقة، تجنب استخدام لغة غامضة أو مزدوجة المعنى. الاستماع بكل اهتمام
على الشخص أن يستمع لمن أمامه بكل إصغاء، مع جعل الطرف الآخر يشعر بذلك الاهتمام، مع النظر فى عينيه والتركيز فيما يقوله، لأنه قد يحدث خلال المحادثة أن يقوم الشخص بتفقد هاتفه وينظر له، ما يعطى انطباعا بعدم الاهتمام بالشخص الذى أمامه.
كيف تجعل الناس تثق بك
احترم خصوصية الآخرين احترم الخصوصية والسرية فى المعلومات التى تشاركها مع الآخرين، كونك سريًا ومحترمًا للخصوصية وغير مقتحم يساعد على بناء الثقة والاحترام المتبادل.
كيف تجعل الناس تثق بك
تعامل بإيجابية
كن متفائلاً وإيجابيًا فى تفكيرك وسلوكك، الناس يميلون إلى الثقة بأولئك الذين ينشرون الطاقة الإيجابية ويعززون التفاؤل.
كن متفتحًا للتعلم والتحسن
اقبل النصائح والآراء وكن مستعدًا لتغيير وتحسين نفسك، هذا يظهر احترامك لآراء الآخرين ورغبتك فى التطور.
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