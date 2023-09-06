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6 أسرار تُكسبك ثقة الآخرين بسهولة.. حييهم بحرارة واسمعهم باهتمام

9/6/2023 4:27:39 AM
(MENAFN- Youm7) فى الكثير من الأحيان قد نجد بعض الصعوبة فى الثقة بالآخرين خاصة الناس الذين لم نعرفهم من قبل، وفى المقابل نفس الشىء يحدث معنا، فمن الصعب أن يثق الناس بنا إلا بعد فترة من التعامل الجيد لمعرفة معدن الشخص، لكن عندما يشعر الشخص أن الناس تثق به فهو أمر مريح، فسيكون عندها قادرا على التواصل الجيد خاصة فى العمل مع القيام بالمهام التى لديه بكل مهارة، ويوجد بعض الأمور التى يمكن القيام بها لكسب ثقة الناس بسرعة بالشخص، وفقاً لموقع مجلة "forbes".


طرق بسيطة لجعل الناس تثق بك بسرعة:

حييهم بحرارة

على من يرغب أن يثق الناس به بشكل سريع أن يقوم بتحية الناس كما لو كان صديقا قديما، مع الابتسام بشكل عميق، لأن تلك الابتسامة تؤثر بشكل إيجابى على مزاجه مع وظائف الجسم، وتجعل الشخص مريحا لدى الناس.


كيف تجعل الناس تثق بك

تحدث بوضوح

كونك واضحًا فى تواصلك يساعد الناس على فهمك بشكل أفضل ويبنى الثقة، تجنب استخدام لغة غامضة أو مزدوجة المعنى.

الاستماع بكل اهتمام

على الشخص أن يستمع لمن أمامه بكل إصغاء، مع جعل الطرف الآخر يشعر بذلك الاهتمام، مع النظر فى عينيه والتركيز فيما يقوله، لأنه قد يحدث خلال المحادثة أن يقوم الشخص بتفقد هاتفه وينظر له، ما يعطى انطباعا بعدم الاهتمام بالشخص الذى أمامه.


كيف تجعل الناس تثق بك


احترم خصوصية الآخرين احترم الخصوصية والسرية فى المعلومات التى تشاركها مع الآخرين، كونك سريًا ومحترمًا للخصوصية وغير مقتحم يساعد على بناء الثقة والاحترام المتبادل.

كيف تجعل الناس تثق بك
تعامل بإيجابية كن متفائلاً وإيجابيًا فى تفكيرك وسلوكك، الناس يميلون إلى الثقة بأولئك الذين ينشرون الطاقة الإيجابية ويعززون التفاؤل.
كن متفتحًا للتعلم والتحسن اقبل النصائح والآراء وكن مستعدًا لتغيير وتحسين نفسك، هذا يظهر احترامك لآراء الآخرين ورغبتك فى التطور.



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