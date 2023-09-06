



على من يرغب أن يثق الناس به بشكل سريع أن يقوم بتحية الناس كما لو كان صديقا قديما، مع الابتسام بشكل عميق، لأن تلك الابتسامة تؤثر بشكل إيجابى على مزاجه مع وظائف الجسم، وتجعل الشخص مريحا لدى الناس.



كيف تجعل الناس تثق بك

كونك واضحًا فى تواصلك يساعد الناس على فهمك بشكل أفضل ويبنى الثقة، تجنب استخدام لغة غامضة أو مزدوجة المعنى.

على الشخص أن يستمع لمن أمامه بكل إصغاء، مع جعل الطرف الآخر يشعر بذلك الاهتمام، مع النظر فى عينيه والتركيز فيما يقوله، لأنه قد يحدث خلال المحادثة أن يقوم الشخص بتفقد هاتفه وينظر له، ما يعطى انطباعا بعدم الاهتمام بالشخص الذى أمامه.



كيف تجعل الناس تثق بك





