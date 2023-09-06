اتسمت الفنانة الراحلة رجاء الجداو بإطلالتها الأنيقة الراقية، سواء في أعمالها الدرامية المختلفة وكذلك عند مشاركتها الفعاليات الفنية وحضورها البرامج الإعلامية، وقد رحلت ملكة الأناقة في عام 2020 بعد معاناتها مع

فيروس كورونا ، وتركت العديد من الأعمال الدرامية التي مازال يشاهدها جمهورها الذى عشقها ومازال يتذكرها حتى الأن.





وبمناسبة ذكرى ميلاد الفنانة رجاء الجداوي الموافق الموافق 6 سبتمبر، نستعرض في هذا التقرير، بعض النصائح التي ذكرتها للسيدات في حوارتها الإعلامية ليحصلن على أجمل إطلالة وذلك من واقع خبرتها في مجال عرض الأزياء حيث عملت لفترة بهذا المجال كما حصلت على لقب ملكة جمال القطن المصري عام 1958، وهى كالأتى:





- قالت الفنانة الراحلة في حوار إعلامى سابق، أن هناك أنواع من الأناقة منها الأناقة البسيطة والتي كانت تتسم به الفنانة فاتن حمامة والأناقة الاستعراضية مثل إطلالات الفنانة صباح وشيريهان، كما نصحت خلال اللقاء السيدات اللواتى يعانين من السمنة بعدم ارتداء الفساتين الضيقة لأنها تظهر الدهون الزائدة بالجسم وتجعلها تحصل على إطلالة سيئة لذلك يفضل ارتداء فستان ليس واسع أو ضيق حتى لا يظهر السمنة الزائدة للمرأة أمام الآخرين.





- ونصحت الراحلة أيضاً النساء بتقبل مراحل أعمارهن المختلفة ويتعايشن مع كل مرحلة وجمالها حيث قالت :"أحلى حاجة في الدنيا أنكم تحبوا سنكوا، واذا حبتوه هيحبكم و أنا بحبه جدا".





- ونصحت عارضة الأزياء الراحلة النساء بألا يتبعن الموضة الحديثة بل الأفضل أن يطلعن على الخطوط العريضة للموضة الجديدة ويصنعن لأنفسهن "استايل" يناسب أجسامهن بمميزاتها وعيوبها.





- أكدت الفنانة الراحلة في حوارتها الإعلامية السابقة أن الأتيكيت ليس له قواعد تدرس، وإنما كانت تراه هو فن التصرف بأناقة ورقى مع الآخرين.





- نصحت الفنانة الراحلة النساء فى حوارتها الإعلامية، بتجنب الإفراط في وضع المكياج والإكتفاء بالقليل الذى يساعد في الحصول على وجه ذو طلة طبيعية مميزة.







