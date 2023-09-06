ذكرى ميلاد رجاء الجداوى.. نصائح ملكة الأناقة للحصول على إطلالة راقية وجذابة
التاريخ
9/6/2023 4:27:39 AM
(MENAFN- Youm7)
اتسمت الفنانة الراحلة رجاء الجداو بإطلالتها الأنيقة الراقية، سواء في أعمالها الدرامية المختلفة وكذلك عند مشاركتها الفعاليات الفنية وحضورها البرامج الإعلامية، وقد رحلت ملكة الأناقة في عام 2020 بعد معاناتها مع
فيروس كورونا ، وتركت العديد من الأعمال الدرامية التي مازال يشاهدها جمهورها الذى عشقها ومازال يتذكرها حتى الأن.
الراحلة رجاء الجداوى
وبمناسبة ذكرى ميلاد الفنانة رجاء الجداوي الموافق الموافق 6 سبتمبر، نستعرض في هذا التقرير، بعض النصائح التي ذكرتها للسيدات في حوارتها الإعلامية ليحصلن على أجمل إطلالة وذلك من واقع خبرتها في مجال عرض الأزياء حيث عملت لفترة بهذا المجال كما حصلت على لقب ملكة جمال القطن المصري عام 1958، وهى كالأتى:
- قالت الفنانة الراحلة في حوار إعلامى سابق، أن هناك أنواع من الأناقة منها الأناقة البسيطة والتي كانت تتسم به الفنانة فاتن حمامة والأناقة الاستعراضية مثل إطلالات الفنانة صباح وشيريهان، كما نصحت خلال اللقاء السيدات اللواتى يعانين من السمنة بعدم ارتداء الفساتين الضيقة لأنها تظهر الدهون الزائدة بالجسم وتجعلها تحصل على إطلالة سيئة لذلك يفضل ارتداء فستان ليس واسع أو ضيق حتى لا يظهر السمنة الزائدة للمرأة أمام الآخرين.
الفنانة رجاء الجداوى
- ونصحت الراحلة أيضاً النساء بتقبل مراحل أعمارهن المختلفة ويتعايشن مع كل مرحلة وجمالها حيث قالت :"أحلى حاجة في الدنيا أنكم تحبوا سنكوا، واذا حبتوه هيحبكم و أنا بحبه جدا".
ذكرى ميلاد رجاء الجداوى
- ونصحت عارضة الأزياء الراحلة النساء بألا يتبعن الموضة الحديثة بل الأفضل أن يطلعن على الخطوط العريضة للموضة الجديدة ويصنعن لأنفسهن "استايل" يناسب أجسامهن بمميزاتها وعيوبها.
رجاء الجداوى
- أكدت الفنانة الراحلة في حوارتها الإعلامية السابقة أن الأتيكيت ليس له قواعد تدرس، وإنما كانت تراه هو فن التصرف بأناقة ورقى مع الآخرين.
- نصحت الفنانة الراحلة النساء فى حوارتها الإعلامية، بتجنب الإفراط في وضع المكياج والإكتفاء بالقليل الذى يساعد في الحصول على وجه ذو طلة طبيعية مميزة.
MENAFN06092023000132011024ID1107015119
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.