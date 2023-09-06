صعود مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء

صعود مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء
التاريخ
9/6/2023 4:27:36 AM
(MENAFN- Youm7) استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات وذلك بعدما أغلقت أمس على صعود.
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.52% ليصل إلى مستوى 19142 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 23043 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 8008 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 3856 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 5638 نقطة.
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