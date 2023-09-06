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مسئولو الإسكان يتفقدون أعمال المرافق لـ217عمارة بـسكن كل المصريين

9/6/2023 4:27:36 AM
(MENAFN- Youm7) تفقد المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة والمشرف على مدن بورسعيد الجديدة وغرب بورسعيد والإسماعيلية الجديدة، مشروع مرافق عمارات محدودي الدخل بإجمالى 217 عمارة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين " بمدينة بورسعيد الجديدة، يرافقه مسئولو الجهاز والمشروع.



وأوضح "شاهين" أن أعمال المرافق تشمل (طرق ـ صرف ـ كهرباء ـ مياه) وتنسيق الموقع العام بمدينة بورسعيد الجديدة، مشيراً إلى أنه تم التأكيد على الشركة المنفذة بسرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال لتسليم الوحدات للمواطنين.



وأشار "شاهين" إلى أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكانوالمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة،
بالحرص على سرعة الانتهاء من تنفيذ مشروعات الإسكان المختلفة لتسليمها لحاجزيها
ومتابعة توصيل المرافق فى مواعيدها المحددة.



وفي سياق متصل، تفقدت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز تنمية مدينة السويس الجديدة، مشروع إنشاء محطة رفع الصرف وخزان تكديس سعة 10000م٣ وخط طرد قطر700مم، وذلك لمتابعة سير العمل بالمشروع الذي أوشك على الانتهاء، مشددةً على ضرورة تسريع وتيرة العمل ومراعاة المواصفات القياسية للتنفيذ، بهدف الاستفادة من مياه الصرف المعالجة ثنائيا ناتج محطة معالجة المخلفات الصناعية السائلة بعتاقة بالقطاع الأول بمدينة السويس الجديدة.



وشملت الجولة أيضا متابعة أعمال التشغيل والصيانة بمحطة معالجة المخلفات الصناعية السائلة بعتاقة بالقطاع الأول بمدينة السويس الجديدة حيث تفقدت مراحل المعالجة ومعمل المحطة ومنظومة الكلور ومواصفات مياه السيب النهائي.



وأكدت "مخلوف" ضرورة جاهزية مصدر الطاقة البديل بالمحطة وتفعيل خُطط الطوارئ ودقة تحليل عينات الدخول وحتى العينات الخارجية للمصانع.



جدير بالذكر أنه قد تم طرح عملية زراعة سياج شجري حول المنطقة الصناعية بعتاقة بالقطاع الأول بمدينة السويس الجديدة بطول ٧,٥ كم لتحجب الغبار عن مصانع عتاقة ولاستغلال المياه المعالجة في ري هذا السياج ضمن خطة الدولة للاستفادة من مياه الصرف وترشيد استهلاك المياه النقية.











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