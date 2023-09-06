Wednesday, 06 September 2023 05:27 GMT

المصيلحى يجتمع بالشعبة العامة للذهب للتحضير للمعرض الدولى للمجوهرات نبيو

9/6/2023 4:27:36 AM
(MENAFN- Youm7) عقد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعا موسعا للتحضير للدورة الثالثة من المعرض الدولي للذهب والمجوهرات "نبيو" والذي سيبدأ فعالياته في الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر المقبل.



وذلك بحضور اللواء أحمد سليمان رئيس مصلحة الدمغة والموازين والاستاذ أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والمهندس هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية والمهندس لطفي المنيب نائب أول رئيس الشعبة والمهندس أسامة الجلا سكرتير عام الشعبة وكمال جابر مدير جمرك مركز المعارض و المؤتمرات ودكتور علاء عز امين عام اتحاد الغرف التجارية.



وأكد المصيلحي أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بصناعة المجوهرات المصرية وتتخذ كافة الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الشعبة لانضباط أسعار الذهب بالأسواق المحلية كما تقرر كافة التسهيلات اللازمة لتنمية صادرات المشغولات الذهبية للأسواق العالمية.



وأضاف أن الدورة الحالية من المعرض "نبيو" ستتم تحت رعاية حكومية واسعة ورعاية وزارة التموين والتجارة الداخلية ومصلحة الدمغة والموازين والاتحاد العام للغرف التجارية والشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية مشيرا إلى أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي موسع لإطلاق المعرض وعرض كامل التفاصيل التنظيمية قبل انطلاق فعالياته.



ومن جانبه قال هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات أن النسخة الحالية من "نبيو" يتم تنظيمها علي مساحة 7500 متر مربع بأرض المعارض "المنارة" وستشمل أجنحة للمصنعين المحليين والدوليين بالإضافة إلى جناح خاص لعرض منتجات الورش الصغيرة والمتوسطة ودعم تلك الورش بتخفيض أسعار المشاركة وإتاحة عرض منتجاتهم بالأسواق من خلال معرض دولي له سمعة واسعة في مجال إنتاج المجوهرات بالأسواق الدولية والإقليمية والتعرف علي أحدث وسائل التصنيع لتحسين إنتاجية هذه الورش وتعظيم الفرص الإنتاجية والربحية لهم.



وأضاف أن المعرض سيشهد هذا العام مشاركة للمصممين المصريين بتخصيص جناح خاص للمصممين لعرض التصميمات المصرية علي المصنعين الدوليين والمحليين.



ومن جانبه قال لطفي المنيب نائب أول رئيس الشعبة إن النسخة الجديدة ستشهد مضاعفة لمساحة المعرض حيث بدأنا النسخة الأولى بمساحة عرض 3000 متر مربع بينما تبلغ المساحة الحالية 7500 متر مربع وذلك نظرا لتضاعف إقبال العارضين علي المشاركة.



وأشار أن النسخة الماضية من "نبيو" شهدت مشاركة 75 شركة محلية من كبار منتجي المجوهرات المصرية و35 شركة دولية من إيطاليا والهند والإمارات العربية المتحدة وتركيا.



ومن جانبه قال أسامة الجلا سكرتير عام الشعبة إن تحليل بيانات الزائرين للنسخة الأخيرة من "نبيو" أوضحت حضور حوالي 7 آلاف زائر محلي 85 % منهم قام بزيارة المعرض للشراء المباشر بما يعطي ثقة كبيرة للعارضين في وجود فرص جديدة لتسويق منتجاتهم وهو ما انعكس علي زيادة الإقبال علي المشاركة، بينما 10% من الزائرين قام بالزيارة للتعرف علي طبيعة المنتجات وجودتها و 5 % جاء لاستكشاف الفرص المتاحة في إنتاج وتجارة المشغولات الذهبية ذلك بالإضافة لمائة مشتر دولي وترتب علي زيارتهم عدد من الصفقات التصديرية.







MENAFN06092023000132011024ID1107015115

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث