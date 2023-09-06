روايات البوكر فى الصيف.. على شاطئ تشيسيل رواية لا تنسى في تاريخ الأدب
التاريخ
9/6/2023 4:27:32 AM
(MENAFN- Youm7) على شاطئ تشيسيل.. رواية للكاتب العالمى إيان ماك إيوان ، نرشحها لجمهور الأدب العالمى، ضمن سلسلة روايات البوكر في الصيف، لكونها واحدة من الروايات التى وصلت إلى قوائم الجائزة الشهيرة فى تاريخ الرواية.
تدور أحداث رواية "على شاطئ تشيسيل" حول حب الشباب، وتقع أحداثها على مدى ساعتين فقط في عام 1962، هي واحدة من أكثر القصص الساحلية التي لا تنسى في تاريخ الأدب العالمى.
فيلم على شاطئ تشيسيل
فى مساء ليلة زفاف فلورا وإدوارد. وعلى مقربة من الفندق الذي يقيمون فيه، حيث يستعدون لليلة الأولى معًا كزوجين. لكن علاقتهما الحميمة تنقطع بسبب الخوف والقلق المتراكم على مدى الحياة. وما يبدأ كحالة من التوتر في ليلة الزفاف يترك الزوجين الجديدين ممزقين، قبل أن يبدأ حقًا.
قالت مجلة الإيكونوميست عن رواية "على شاطئ تشيسيل" إنها رواية "لا تنسى عن الجراح الفظيعة وتغيير مسار الحياة بأكمله - من خلال عدم القيام بأي شيء.
وقد نال تعبير ماك إيوان الدقيق عن تعقيدات العلاقات الإنسانية استحسانًا وتم إدراج الرواية في القائمة القصيرة لجائزة البوكر في عام 2007. ومن ثم تحولت إلى فيلم في عام 2018.
إيان ماك إيوان
المعروف أن إيان ماك إيوان، المولود فى 21 يونيو 1948، والبالغ من العمر 73 عاما، يعد من أبرز الروائيين فى بريطانيا فى الوقت الحالي، وأغزرهم إنتاجا وشهرة، لأن رواياته تم اقتباسها سينمائيا، وفازت الأفلام المأخوذة عنها بعدة جوائز أشهرها جائزة الأوسكار التى فاز بها فيلم "الكفارة"، والمأخوذ عن رواية "ماك إيوان" التى تحمل نفس الاسم.
كما فازت رواية "أمستردام" بجائزة البوكر البريطانية عام 1998، ووصلت رواياته "راحة الغرباء" 1981، و"كلاب سوداء" 1992، و"الكفارة" 2001، و"على شاطئ تشيسيل" 2007، إلى القائمة القصيرة للجائزة.
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