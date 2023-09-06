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روايات البوكر فى الصيف.. على شاطئ تشيسيل رواية لا تنسى في تاريخ الأدب

9/6/2023 4:27:32 AM
(MENAFN- Youm7) على شاطئ تشيسيل.. رواية للكاتب العالمى إيان ماك إيوان ، نرشحها لجمهور الأدب العالمى، ضمن سلسلة روايات البوكر في الصيف، لكونها واحدة من الروايات التى وصلت إلى قوائم الجائزة الشهيرة فى تاريخ الرواية.

تدور أحداث رواية "على شاطئ تشيسيل" حول حب الشباب، وتقع أحداثها على مدى ساعتين فقط في عام 1962، هي واحدة من أكثر القصص الساحلية التي لا تنسى في تاريخ الأدب العالمى.


فيلم على شاطئ تشيسيل

فى مساء ليلة زفاف فلورا وإدوارد. وعلى مقربة من الفندق الذي يقيمون فيه، حيث يستعدون لليلة الأولى معًا كزوجين. لكن علاقتهما الحميمة تنقطع بسبب الخوف والقلق المتراكم على مدى الحياة. وما يبدأ كحالة من التوتر في ليلة الزفاف يترك الزوجين الجديدين ممزقين، قبل أن يبدأ حقًا.

قالت مجلة الإيكونوميست عن رواية "على شاطئ تشيسيل" إنها رواية "لا تنسى عن الجراح الفظيعة وتغيير مسار الحياة بأكمله - من خلال عدم القيام بأي شيء.

وقد نال تعبير ماك إيوان الدقيق عن تعقيدات العلاقات الإنسانية استحسانًا وتم إدراج الرواية في القائمة القصيرة لجائزة البوكر في عام 2007. ومن ثم تحولت إلى فيلم في عام 2018.


إيان ماك إيوان

المعروف أن إيان ماك إيوان، المولود فى 21 يونيو 1948، والبالغ من العمر 73 عاما، يعد من أبرز الروائيين فى بريطانيا فى الوقت الحالي، وأغزرهم إنتاجا وشهرة، لأن رواياته تم اقتباسها سينمائيا، وفازت الأفلام المأخوذة عنها بعدة جوائز أشهرها جائزة الأوسكار التى فاز بها فيلم "الكفارة"، والمأخوذ عن رواية "ماك إيوان" التى تحمل نفس الاسم.

كما فازت رواية "أمستردام" بجائزة البوكر البريطانية عام 1998، ووصلت رواياته "راحة الغرباء" 1981، و"كلاب سوداء" 1992، و"الكفارة" 2001، و"على شاطئ تشيسيل" 2007، إلى القائمة القصيرة للجائزة.


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